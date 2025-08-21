Phát động Chiến dịch truyền thông 'Tự hào Việt Nam'

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) - dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc, T.Ư Đoàn phối hợp Kênh 14, các nền tảng số và nhiều đơn vị chính thức phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc với chủ đề "Tự hào Việt Nam".

Khơi dậy tình yêu nước, ý chí tự cường

Chiến dịch nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng thời, lan tỏa thành tựu to lớn của đất nước suốt 80 năm qua, nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Theo T.Ư Đoàn, chủ đề "Tự hào Việt Nam" không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, là nguồn động lực để tuổi trẻ tiếp bước, cống hiến, biến niềm tự hào thành những hành động thiết thực.

Các bạn trẻ tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chiến dịch triển khai đồng bộ nhiều hoạt động. Trên nền tảng số: phát hành bộ nhận diện, infographic, video, podcast, template CapCut tại 263.vn/TuhaoVietNam; vận động thay ảnh đại diện, chia sẻ nội dung gắn hashtag #TuhaoVietNam; khuyến khích sáng tạo video ngắn, phóng sự, clip âm nhạc với ca khúc Made in Việt Nam, Nhà tôi có treo một lá cờ...

Tuyên truyền trực quan: các cấp bộ Đoàn trang trí trụ sở, trường lớp, không gian công cộng bằng cờ Tổ quốc và bộ nhận diện chiến dịch; xây dựng không gian "Tự hào Việt Nam"; tổ chức "phủ đỏ" cơ quan, khu phố, đường làng; tuyên truyền trên màn hình LED, bảng điện tử; trao tặng cờ Tổ quốc cho 286 xã, phường, đặc khu biên giới.

Bên cạnh đó là hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương, bệnh binh, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử; triển khai Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" để lưu giữ, lan tỏa câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh.

Khẳng định khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

T.Ư Đoàn phối hợp DTAP ra mắt album Made in Việt Nam gồm 16 ca khúc do 25 giọng ca hàng đầu thể hiện, với điểm nhấn ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - là lời tri ân thế hệ cha anh và lời nhắc nhở người trẻ về trách nhiệm xây dựng đất nước.

Khối đoàn viên, thanh niên tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 ẢNH: CTV

T.Ư Đoàn đã tổ chức hành trình xuyên Việt "Chuyến xe tự hào Việt Nam" khởi động từ TP.HCM, qua các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội với chương trình nghệ thuật đặc biệt. Mỗi điểm dừng là dịp giao lưu, biểu diễn, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ và tổ chức hoạt động an sinh xã hội.

Ngoài ra, chiến dịch còn tổ chức vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam"; ra mắt không gian số VR "Tự hào Việt Nam 360 độ" đưa thanh thiếu niên trở lại năm 1945 để trải nghiệm các sự kiện lịch sử; đồng loạt hưởng ứng "Ngày hội non sông" trên toàn quốc.

T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, mỗi hành động, chia sẻ, câu chuyện về niềm tự hào dân tộc sẽ góp phần lan tỏa thông điệp "Tự hào Việt Nam", khẳng định tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.