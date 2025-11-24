Phát động chương trình 'Vươn cao ước mơ' để thiếu nhi chia sẻ mong muốn của mình

Sáng 24.11, tại Hải Phòng, Hội đồng Đội T.Ư và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp cùng Công ty VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online) tổ chức phát động chương trình "Vươn cao ước mơ" năm học 2025 - 2026.

Nơi để các em mạnh dạn chia sẻ mong muốn

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện để đội viên, thiếu niên từ 11 - 14 tuổi tự tin chia sẻ ước mơ, khát vọng cống hiến của bản thân; từ đó thúc đẩy các em hành động, nuôi dưỡng sự kiên định và củng cố niềm tin vào con đường mình theo đuổi.

Chương trình được phát động dành cho thiếu niên từ 11 - 14 tuổi ẢNH: CTV

Phát biểu tại lễ phát động, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết "Vươn cao ước mơ" không chỉ là một sân chơi mà còn là hành trình khơi dậy cảm hứng, giúp các em tự tin bày tỏ mong muốn, biết lập kế hoạch rèn luyện, trau dồi kiến thức và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Anh Lê Anh Quân phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Theo anh Quân, chương trình là nơi để các em mạnh dạn chia sẻ những mong muốn của mình và hiểu rằng mỗi ước mơ đều đáng trân trọng. "Chỉ cần các em dám nghĩ, dám làm, kiên trì và cố gắng từng ngày thì ước mơ ấy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực", anh Quân nói.

Chương trình gồm 4 vòng thi

Vòng cấp trường diễn ra từ 1 - 31.12.2025, thiếu niên đăng ký dự thi qua website, tự luyện trên hệ thống trực tuyến và nộp bài chia sẻ ước mơ. Vòng cấp tỉnh tổ chức từ tháng 1 - tháng 3.2026, với 1.700 thiếu niên được tập huấn trực tuyến về cách xây dựng kế hoạch hiện thực hóa ước mơ và thực hiện video giới thiệu.

Chương trình tạo không gian để thiếu niên thể hiện mong muốn của mình ẢNH: CTV

Vòng cấp khu vực diễn ra từ tháng 4 - tháng 5.2026, chọn 30 thiếu niên có kết quả cao nhất từ vòng tỉnh để dự thi cùng người đồng hành.

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong tháng 6.2025, các đội bốc thăm chủ đề và thực hiện video thuyết trình bằng tiếng Anh, thời lượng từ 3 - 5 phút.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ trong thiếu nhi cả nước.