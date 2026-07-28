Phát động cuộc thi ảnh cấp quốc gia về vẻ đẹp biên cương Việt Nam

Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thực hiện. Chương trình có sự phối hợp của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Tự hào một dải biên cương" tôn vinh vẻ đẹp 22 tỉnh, thành

Tác phẩm dự thi tập trung giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và đời sống vùng biên giới; phản ánh những thành tựu về kinh tế, xã hội, du lịch, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, tác phẩm cần làm nổi bật công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và ứng phó thiên tai; sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân; quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Cuộc thi cũng hướng đến tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho sự phát triển và bảo vệ biên giới.

Không gian sáng tác gồm 22 tỉnh, thành có đường biên giới đất liền thuộc 3 tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Tỉnh Quảng Trị phối hợp với tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức đón nhận 12 hài cốt liệt sĩ quy tập trong mùa khô năm 2025. Các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ trên nước bạn Lào ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thành phần dự thi là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, gồm ảnh đơn và ảnh bộ. Ảnh dự thi phải được sáng tác từ năm 2024 đến nay; chưa từng đoạt giải hoặc được trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm ảnh cấp quốc gia do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Cuộc thi "Tự hào một dải biên cương" nhận tác phẩm đến ngày 15.8 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cuộc thi "Tự hào một dải biên cương" có tổng cộng 22 giải thưởng, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài tiền thưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tác phẩm đoạt giải còn được trao huy chương, chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Những tác phẩm được chọn trưng bày sẽ được trả nhuận ảnh theo quy định.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 15.3 đến hết ngày 15.8.2026 tại website tuhaomotdaibiencuong2026.com.