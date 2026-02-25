Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát động Cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' ngành y tế

Liên Châu
Liên Châu
25/02/2026 18:13 GMT+7

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ 7 phát động chiều 25.2, nhân 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, do Báo Sức khỏe và đời sống (Bộ Y tế) tổ chức với sự đồng hành của hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ, với ngành y, "sự hy sinh thầm lặng" được thể hiện trong từng ca trực xuyên đêm, từng ca mổ căng thẳng; trong sự tận tâm chăm sóc người bệnh; trong những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa; trong những nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đó là sự lựa chọn trách nhiệm, lựa chọn cống hiến vì sức khỏe và niềm tin của nhân dân.

Phát động Cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' ngành y tế- Ảnh 1.

"Sự hy sinh thầm lặng" dành cho người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài tham dự

ẢNH: BTC

Các đơn vị trong toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng chuyên môn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam tận tâm, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ban tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Các tác phẩm phải phản ánh nhân vật là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể và hành động tiêu biểu.

Bài viết dự thi có dung lượng tối đa 4.500 từ. Ở hạng mục ảnh, các tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ (từ 5 đến 8 ảnh), phản ánh chân thực các hoạt động chuyên môn y tế.

Sẽ có 28 giải thưởng cho báo viết và các tác phẩm ảnh, với giải đặc biệt 80 triệu đồng (tác phẩm bài viết) và 50 triệu đồng (tác phẩm ảnh). 

Tất cả các tác phẩm dự thi được tác nghiệp trong thời gian từ 25.2 đến hết thời hạn nhận tác phẩm 30.11.2026. Tác phẩm dự thi gửi thông qua trang web chính thức: https://suhysinhthamlang.vn.

