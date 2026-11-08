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    Phát hiện 10 ca ngộ độc cá nóc ở Lâm Đồng

    Quế Hà
    Quế Hà

    Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cho biết có 10 ca nhập viện lúc 16 giờ 30 chiều ngày 8.11 nghi ngộ độc do ăn cá nóc.

    Tối 8.11, ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết bệnh viện đang cấp cứu 10 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển.

    Theo ông Phúc, các bệnh nhân nhập viện chiều cùng ngày với triệu chứng đau bụng, tê lưỡi, nôn ói liên tục. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, điều trị giải độc và hỗ trợ cấp cứu.

    Trong số 10 bệnh nhân, có một trường hợp diễn tiến nặng, phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp. Ngoài ra, 3 bệnh nhân khác cũng có dấu hiệu ngộ độc nặng, nôn ói liên tục và đang được các bác sĩ chống độc tích cực điều trị, hỗ trợ thở.

    Phát hiện 10 ca ngộ độc cá nóc ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

    Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu các bệnh nhân ngộ độc cá nóc. Hiện các bệnh nhân đang điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu

    ẢNH: Q.H

    Theo thông tin từ người nhà, các bệnh nhân đều sinh sống tại khu vực Tổ dân phố Phú Hài, phường Phú Thủy. Vào trưa 8.11, những người này cùng ăn cá nóc biển do một người đi biển mang về cho. Số cá sau đó được các gia đình tự chế biến để sử dụng.

    Đây không phải lần đầu người dân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Hiện các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

    Các bác sĩ cảnh báo cá nóc biển có chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người ăn. Người dân tuyệt đối không nên chế biến hoặc sử dụng cá nóc làm thực phẩm, dù cá được đánh bắt tươi sống cũng có thể gây nguy cơ ngộ độc.

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