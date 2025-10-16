Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Ăn cá nóc, 5 người nhập viện

Quế Hà
Quế Hà
16/10/2025 15:26 GMT+7

Nhiều người là ngư dân ở xã ven biển Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc

Ngày 16.10, ông Võ Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa, cho biết vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vụ việc nhiều người ở xã này ăn cá nóc bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Theo đó, cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang điều trị khẩn cấp cho 4 người trong nhóm ngư dân ăn cá nóc ở xã Phan Rí Cửa, trong số đó có 3 người trong một gia đình. Trong số này có bà T.T.N (32 tuổi) đang diễn biến nặng, những người còn lại có biểu hiện mệt, ói mửa, tê bì môi và đau đầu, chân tay, tức ngực.

Ngộ độc cá nóc khiến 5 người ở Phan Rí Cửa Lâm Đồng nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Làng chài Phan Rí Cửa, nơi xảy ra vụ ngộ độc cá nóc sáng 16.10

ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa Võ Minh Chiến cho biết, trưa nay lại phát hiện thêm một người nữa trong nhóm người vừa ăn thịt cá nóc bị tê chân tay, ói mửa, đau đầu nhưng không chịu đi bệnh viện; ông đã chỉ đạo tổ dân phố vận động gia đình đưa người này đến Bệnh viện đa khoa Bắc Bình để cấp cứu.

Cũng theo chủ tịch xã Phan Rí Cửa, nhóm người ăn cá nóc đều là ngư dân địa phương, sau chuyến biển đem cá nóc về nhà làm thịt rồi cùng ăn nhậu vào tối 15.10, đến sáng nay xảy ra hiện tượng ngộ độc.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, cá nóc có chứa độc tố tetrodotoxin - một chất cực độc, không bị phân hủy bởi nhiệt (dù nấu chín vẫn bị ngộ độc), chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ cũng có thể gây tê liệt cơ, ngừng thở và có thể tử vong.

Ngành y tế và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc.

Trước đây, nhiều vụ ngộ độc tương tự từng xảy ra ở các vùng biển Bình Thuận cũ, để lại hậu quả thương tâm, đã có người tử vong do ngộ độc cá nóc

