Ngư dân kể chuyện sống sót sau 24 giờ lênh đênh trên biển

Tàu cá bị tông gãy, 3 ngư dân rơi xuống biển

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 11.8, tàu cá PY-460866 TS do ông Huỳnh Văn Hùng (53 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng hai ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi) và Phạm Hùng (49 tuổi, cùng ở P.Xuân Thành, TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ - nay là khu phố Vạn Phước, P.Xuân Đài, Đắk Lắk), hành nghề đánh bắt cá trên vùng biển H.Phù Mỹ, Gia Lai (Bình Định cũ) thì bất ngờ bị một tàu sắt không rõ số hiệu tông mạnh. Cú va chạm khiến tàu cá gãy làm đôi, cả 3 ngư dân cùng rơi xuống biển.

Ông Trần Ngọc Thạch, ngư dân sống sót sau 24 giờ lênh đênh trên biển sau vụ va chạm với tàu sắt ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Huỳnh Văn Hùng, chủ tàu kể lại: “Lúc bị tàu sắt tông gãy, tôi cùng anh Phạm Hùng đứng trước mũi tàu rơi xuống biển, may mắn bơi bám được vào mũi tàu nổi lềnh bềnh, còn anh Thạch ở phía sau đuôi tàu, lúc rơi xuống biển phần đuôi tàu nặng hơn nên chìm dần, anh Thạch theo đó cũng mất hút...".

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Huỳnh Văn Hùng và ông Phạm Hùng được tàu cá của một ngư dân tên Bông cùng ở khu phố Vạn Phước phát hiện và cứu giúp. Sau khi lên được tàu, ông Hùng liền báo với ông Bông còn ông Thạch đã rơi xuống biển mất tích. Ông Bông liền lái tàu, soi đèn tìm kiếm nhưng sau 4 tiếng tìm kiếm vẫn không tìm thấy ông Thạch.

"Anh Thạch là dân bờ mới xuống, lâu lâu mới đi biển, tôi biết anh bơi rất yếu nên rất lo lắng, sóng nồm lúc đó rất lớn tầm 2 m, chỉ sợ ngâm lâu dưới biển anh Thạch sẽ không trụ nổi", ông Hùng kể lại.

Ông Thạch cùng ông Phạm Hùng (bìa phải) nhớ lại giây phút sinh tử ngoài biển sau vụ va chạm tàu khiến tàu cá PY-460866 TS bị gãy ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

24 giờ sinh tử trên tấm mút xốp

Thế nhưng, trong lúc mọi người lo ngại điều xấu nhất thì chính ông Trần Ngọc Thạch đã tự viết nên câu chuyện sống sót trên biển hy hữu. Kể lại giây phút rơi xuống biển, ông Thạch cho biết đã may mắn ôm được một can dầu nổi, sau đó "tóm" được tấm mút xốp từ thùng đồ của tàu trôi ra.

“Miếng xốp chỉ dày khoảng 2 cm, vừa đủ người tôi nằm. Tôi cũng không nhớ mình leo lên nằm trên tấm mút bằng cách nào, vì tầm mút khá nhỏ và mỏng nên rất dễ bị lật. Còn việc tôi sống sót suốt 24 giờ trên biển chỉ bằng tấm mút đó, tôi nghĩ mình quá may mắn", ông Thạch nói.

Ông Thạch nằm trên tấm mút xốp chỉ dày chừng 2 cm và câu chuyện kỳ tích sống sót sau 24 giờ lênh đênh trên biển ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đêm trên biển lạnh thấu xương, ông Thạch phải ngậm tạm nước biển cầm cự cơn khát, vừa đói vừa lạnh, ông Thạch đã nhiều lần trộm nghĩ mình khó mà qua khỏi ải này.

“Trước giờ tôi chỉ làm trên bờ, mấy năm nay con trai vào đại học nên tôi xin đi biển để có tiền trang trải cho con đi học. Nằm trên tấm mút cứ trôi mãi trôi mãi, tôi nghĩ đến con trai đang học năm 3 ở TP.HCM. Tôi sợ nếu mình có mệnh hệ gì, việc học của con lại dang dở. Lấy tấm bao tôi vơ được lúc từ tàu rơi ra, tôi quấn quanh cổ mình để nâng đầu không bị uống nước biển, tôi chỉ biết cầu nguyện tai qua nạn khỏi về với gia đình”, ông Thạch xúc động kể.

Ông Thạch cũng kể lại lúc nằm trên tấm mút, ông cảm giác như có vật thể bên dưới nước đang đẩy nâng tấm mút, giúp ông không bị chìm, may mắn hơn lúc đó vùng biển ông trôi tới cũng êm sóng.

“Ban đầu tôi lo sợ cá mập, sợ chúng cắn xé. Nhưng rồi tôi nhận ra dường như ý định của chúng là giữ tôi nổi. Lúc đó cũng đã quá mệt, chỉ biết nằm bất động, phó thác cho trời biển", ông Thạch nghẹn giọng.

Đại diện P.Xuân Đài, Đồn biên phòng Xuân Đài đến thăm hỏi, động viên ông Thạch sau kỳ tích sống sót ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG XUÂN ĐÀI

Đến khoảng 16 giờ 50 ngày 12.8, tức sau 24 giờ ông Thạch trôi dạt trên biển, tàu vận tải VTT-169 do thuyền trưởng Hoàng Văn Cương (39 tuổi, quê Ninh Bình) phát hiện ông Thạch đang nằm trên tấm mút giữa vùng biển Sông Cầu. Ngay lập tức, thủy thủ đoàn tổ chức cứu vớt.

“Lúc phát hiện có tàu gần đó, tôi vội tháo tấm bao trên cổ rồi vẫy gọi cầu cứu, tôi cử động tay, chân để ngỏ ý rằng tôi còn sống. Thật may mắn khi được các thủy thủ trên tàu cứu giúp. Đến khi lên được tàu, các thủy thủ trên tàu nói với tôi rằng, có một đàn cá heo chừng 6 con đang bơi theo sau đuôi tàu, bơi được một đoạn khá dài theo tàu thì chúng lặn đi mất. Tôi tin chính chúng đã góp phần cứu sống mình”, ông Thạch nói.

Đến 19 giờ 12.8, ông Thạch được tàu vận tải bàn giao cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Gia Lai - trước thuộc tỉnh Bình Định cũ). Thông tin ông Thạch còn sống nhanh chóng được báo về Đồn Biên phòng Xuân Đài (Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) khiến gia đình và bà con làng chài vỡ òa như một kỳ tích.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Gia Lai) tiếp nhận ông Thạch từ tàu vận tải VTT-169 ẢNH: KHÁNH LÂM

Trung tá Dương Đức Tứ Hải, Đồn Biên phòng Xuân Đài, cho biết: "Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, chúng tôi đã thông tin đến các tàu cá, hàng hải về trường hợp của ngư dân Trần Ngọc Thạch. Sau khi nhận được tin báo một tàu vận tải đã phát hiện và đang đưa ông Thạch vào bờ, chúng tôi cũng vỡ òa. 24 giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch còn sống thật sự rất may mắn. Sau khi trở về nhà, Đồn Xuân Đài cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên ông Thạch cùng 2 ngư dân gặp nạn trên biển còn lại".

Hiện sức khỏe ông Thạch đã dần ổn định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ phương tiện gây tai nạn và trách nhiệm liên quan.