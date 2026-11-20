Thông tin từ Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ ngày 19.11, tại Km36+600 QL1 thuộc thôn Bắc Phù, xã Tùng Diễn.

Sau khi va chạm, ngọn lửa bốc lên dữ dội từ các xe đầu kéo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển số 34C- 031.27 kéo theo sơ mi rơ moóc, do N.Đ.H (46 tuổi, xã Lai Khê, Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Khi di chuyển đến khu vực thôn Bắc Phù đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo biển số 98H-024.23 kéo theo sơ mi rơ moóc, do S.V.T (47 tuổi, xã Phục Hòa, Cao Bằng) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Chưa dừng lại, chiếc xe do tài xế N.Đ.H điều khiển tiếp tục đâm sang làn đường ngược chiều, va chạm với xe ô tô đầu kéo biển số 98H-077.70 kéo theo sơ mi rơ moóc, do lái xe N.T.H (38 tuổi, xã Bế Văn Đàn, Cao Bằng) điều khiển, trên xe chở H.T.T (38 tuổi), cùng trú tại địa bàn.

Cơ quan chức năng xác định, cả 3 phương tiện đều kinh doanh vận tải. Trong đó, xe biển số 34C-031.27 và 98H-077.70 có chở hàng hóa, chưa được cân kiểm tra tải trọng tại thời điểm báo cáo.

Vụ tai nạn khiến tài xế N.T.H và người đi cùng xe bị thương nhẹ. Các phương tiện đều bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 3 tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, hai tài xế S.V.T và N.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.