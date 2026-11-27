Chiều 27.11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tìm thấy thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, Quảng Trị.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức tìm kiếm tại thôn Cổ Thành ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 2

Cụ thể, từ ngày 23 - 27.11, từ những nguồn tin do người dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị đã tổ chức đào tìm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện sâu bên dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện bọc trong tăng võng cùng nhiều di vật như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Nhiều di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ ở hầm cá nhân và giao thông hào ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 2

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 5 - 20.11 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Hiện tại, khu vực 2 thôn này đã tìm kiếm được tổng cộng 23 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai mở rộng.