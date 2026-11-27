Ngày 27.11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ đón 117 hài cốt liệt sĩ là bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước, để chuẩn bị lễ truy điệu và an táng.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đón Đội K72 và 117 hài cốt liệt sĩ về nước tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ẢNH: N.HÀ

Tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai cùng cơ quan chuyên trách Campuchia thực hiện nghi thức bàn giao, đón nhận 117 hài cốt liệt sĩ do Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) tìm kiếm, quy tập trong đợt 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn nước bạn.

Cùng ngày, 113 hài cốt liệt sĩ do Đội K76 tìm kiếm, quy tập trong thành phố Đồng Nai cũng được đưa về tập kết tại nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

Người dân ra đường vẫy cờ chào đón các liệt sĩ trở về quê hương ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hàng ngàn người cầm cờ, hoa đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ

Dọc các tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, quốc lộ 13 và quốc lộ 14, đi qua các xã, phường như: Lộc Thạnh, Nha Bích, Đồng Tâm, Lộc Ninh, Tân Khai, Chơn Thành, Đồng Xoài, Bình Phước, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), hàng ngàn người dân, cán bộ, công nhân viên chức, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang cùng thầy cô giáo và học sinh đã đứng nghiêm trang, tay cầm cờ hoa đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị an táng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Có mặt từ sớm trên tuyến quốc lộ 14, cô giáo Bùi Thị Huyền Trang (Trường mầm non Hoa Huệ, phường Bình Phước) xúc động chia sẻ: "Được cùng tập thể giáo viên đứng đây đón các anh hùng liệt sĩ trở về, tôi cảm thấy vô cùng bồi hồi và vinh dự. Với cương vị là giáo viên, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc truyền đạt cho các thế hệ học sinh hiểu về lịch sử hào hùng của cha ông, nuôi dưỡng lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn".

Hòa cùng dòng người tri ân, ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bình Phước, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị đã xếp hàng trang nghiêm bên đường đón các anh hùng liệt sĩ.

230 hài cốt liệt tìm thấy trong nước và nước bạn Campuchia được đón và đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Hiếu bày tỏ sự tham gia của đông đảo các đoàn thể, doanh nghiệp và người dân thành phố Đồng Nai đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, đồng thời gửi gắm hy vọng thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều liệt sĩ sẽ sớm được xác định danh tính để trở về với gia đình.

230 hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lễ truy điệu và an táng dự kiến diễn ra vào ngày 5.12

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, cho biết lễ truy điệu và an táng trọng thể dự kiến diễn ra vào ngày 5.12.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai (đứng đầu) cùng các thành viên dâng hương các liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong suốt quá trình đưa các bác, các chú về nghĩa trang, hai bên đường, các tầng lớp nhân dân, học sinh, công nhân, viên chức, quân đội, công an đã đứng hai bên đường trang trọng vẫy cờ đón các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang. Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người", đại tá Bùi Văn Sỹ chia sẻ.

Việc đón hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ trong cộng đồng.