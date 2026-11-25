Challenger Deep gần trung tâm hàng hải ở Guam ảnh: NOAA/Đại học bang Oregon

Các nhà khoa học vừa phát hiện một bí ẩn mới bên trong Challenger Deep, vực nằm trong rãnh sâu nhất đại dương là rãnh Mariana. Độ sâu đo được của vực này là 10.971 m.

Nơi đây là "hiện trường" của một vụ va chạm đĩa kiến tạo diễn ra chậm chạp gọi là đới hút chìm. Theo đó, địa kiến tạo Thái Bình Dương đang trượt xuống bên dưới đĩa kiến tạo Mariana, tạo ra một rãnh sâu.

Tất cả các đới hút chìm đều sâu, nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao đây là điểm sâu nhất trong đại dương trái đất, theo nhà địa chất học Robert Stern, Giáo sư danh dự của Đại học Texas ở Dallas và nhà nghiên cứu tham gia chương trình tại Đại học California ở Los Angeles (Mỹ).

Để tìm câu trả lời, Giáo sư Stern và các đồng nghiệp đã triển khai tàu ngầm robot có tên ROV Jason/Medea xuống khảo sát rãnh Mariana ở độ sâu hơn 6.000 m, cụ thể là khu vực quanh rìa Challenger Deep.

Trong quá trình này, các nhà nghiên cứu phát hiện những lớp trầm tích hình thành trong lúc dung nham nóng chảy trồi lên khắp đáy biển trước khi nguội đi.

Một trong số dải trầm tích nằm ở độ sâu 6.148 m, cung cấp bằng chứng cho thấy từng xảy ra một vụ phun trào núi lửa mãnh liệt trong quá khứ.

Trong báo cáo đăng trên chuyên san Frontiers in Earth Science, đây là những trầm tích vụn núi lửa tại nơi sâu nhất từng được phát hiện trên trái đất.

Trên bề mặt trái đất, mức độ dữ dội của một vụ phun trào núi lửa phụ thuộc vào thành phần hóa học của dung nham. Khi đá nóng chảy chứa tỷ lệ cao các chất khí dễ bay hơi, bao gồm hơi nước, những chất khí này đột ngột giãn nở khi dung nham trào lên bề mặt, gây ra vụ nổ mạnh.

Tuy nhiên, cơ chế nổ như thế lẽ ra không thể xuất hiện dưới đáy biển sau, nơi áp suất nước quá mức khổng lồ để các chất khí có thể giãn nở. Vì thế, những gì đã diễn ra tại Challenger Deep vẫn chưa thể giải thích thấu đáo.