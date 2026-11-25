Hình ảnh mô phỏng một chuẩn tinh ảnh: reuters/esa

Chuẩn tinh là vùng lõi sáng rực của một thiên hà. Nhận được năng lượng từ hố đen trung tâm, chuẩn tinh phát ra những luồng năng lượng mạnh mẽ và chói sáng.

Trong một khám phá mới, đội ngũ thuộc Đài thiên văn Nam Âu (ESO) đã xác định được chuẩn tinh cổ xưa nhất, hình thành cách đây hơn 13,1 tỉ năm.

Chuẩn tinh này xuất hiện sớm hơn chuẩn tinh giữ kỷ lục trước đó đến 40 triệu năm, theo Reuters hôm nay 25.11.

"Tôi cho rằng phát hiện trên đã góp thêm chứng cứ cho thấy một số thiên thể của vũ trụ sơ khai phát triển một cách thần tốc. Chỉ 630 triệu năm sau sự kiện khai sinh vũ trụ Big Bang (vụ nổ lớn), hố đen này đã tăng trưởng đến ngưỡng đạt được khối lượng gấp khoảng 360 triệu lần mặt trời và phát sáng như là một chuẩn tinh", theo nhà thiên văn học Julien Wolf của ESO, trưởng nhóm đứng đầu báo cáo đăng trên chuyên san Astronomy and Astrophysics.

Chuẩn tinh cổ nhất lần đầu tiên được phát hiện nhờ vào kính viễn vọng Euclid trên quỹ đạo của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA). Kế đến, các kính viễn vọng trên không gian và trên mặt đất đã cùng phân tích những đặc điểm của đối tượng.

Các nhà nghiên cứu đặt biệt danh cho chuẩn tinh này là Dún Aonghasa, theo tên của một pháo đài cổ bằng đá ở Ireland.

Năng lượng đằng sau một chuẩn tinh thường được nạp liên tục từ một siêu hố đen có khối lượng lớn gấp hàng tỉ lần mặt trời.

Theo báo cáo, ước tính siêu hố đen đằng sau chuẩn tinh Dún Aonghasa lớn gấp khoảng 90 lần so với siêu hố đen của Dải Ngân hà.