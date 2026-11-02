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    Phát hiện binh sĩ Hàn Quốc tử vong tại đơn vị sát giới tuyến liên Triều

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Hãng Yonhap ngày 2.11 đưa tin một trung sĩ thuộc quân đội Hàn Quốc vừa được phát hiện tử vong tại một đơn vị tiền tiêu gần giới tuyến Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào sáng 2.11 theo giờ địa phương, trung sĩ nói trên được đồng đội phát hiện nằm bất tỉnh bên trong một tòa nhà của đơn vị tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc).

    Trang tin Money Today ở Hàn Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về tình trạng một quân nhân bị thương, chảy nhiều máu ở vùng đầu tại tòa nhà ở tiền tiêu. Khi được tìm thấy, nạn nhân đã rơi vào trạng thái bất tỉnh với các vết thương hở nghiêm trọng và sau đó được xác nhận đã tử vong.

    Phát hiện binh sĩ Hàn Quốc tử vong tại đơn vị sát giới tuyến liên Triều - Ảnh 1.

    Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào quân sự ở phía nam khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 20.10

    ẢNH: AFP

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng quân đội Hàn Quốc đã phối hợp với cảnh sát dân sự mở cuộc điều tra nhằm xác định chính xác nguyên nhân vụ việc.

    Chưa rõ sự việc có liên quan đến căng thẳng giới tuyến liên Triều gần đây hay không. 

    Vào cuối tháng 9, một vụ nổ mìn xảy ra tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ) khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul sau đó cáo buộc Triều Tiên gài mìn và yêu cầu Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm. Phía Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc, gửi thư lên Liên Hiệp Quốc tố ngược Hàn Quốc "dàn dựng vụ nổ mìn trên".

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    Binh sĩ hàn quốc tử vong Hàn Quốc Triều Tiên Giới tuyến liên Triều

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