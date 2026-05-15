Phát hiện chó sói lửa, thú săn mồi bí ẩn bậc nhất châu Á qua bẫy ảnh

Dương Lan
15/05/2026 05:45 GMT+7

Chó sói lửa, loài thú săn mồi bí ẩn bậc nhất châu Á vừa được ghi nhận trở lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) sau nhiều năm gần như 'biến mất' khỏi các nghiên cứu thực địa.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cho biết mới đây từ kết quả điều tra, nghiên cứu bằng công nghệ bẫy ảnh, các nhà khoa học đã ghi nhận được hình ảnh loài chó sói lửa trong khu rừng thuộc phạm vi bảo tồn. Hình ảnh về chó sói lửa đã được trung tâm nghiên cứu IZW của Đức giám định.

Phát hiện chó sói lửa bằng công nghệ bẫy ảnh

Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Anh Trần Hùng Biển, cán bộ kỹ thuật của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết đơn vị đã triển khai 81 điểm bẫy ảnh, mỗi điểm lắp đặt 2 máy nhằm ghi nhận hình ảnh bao quát nhất về các loài động vật hoang dã trong rừng. Theo anh Biển, nếu thời gian đặt bẫy quá ngắn sẽ khó ghi nhận được sự xuất hiện của các loài quý hiếm, vì vậy đợt khảo sát này kéo dài khoảng 2 tháng.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi thu được những hình ảnh quý giá về loài chó sói lửa. Thông qua công nghệ bẫy ảnh, ngoài loài này, chúng tôi còn ghi nhận thêm nhiều động vật quý hiếm khác trong tự nhiên", anh Biển chia sẻ.

Chó sói lửa có tên khoa học là Cuon alpinus Pallas, 181. Theo Sách đỏ Việt Nam, chúng được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Nhóm này là những loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cực cao trong tự nhiên và cần các biện pháp bảo tồn khẩn cấp để tránh biến mất vĩnh viễn.

Chó sói lửa có hình dáng giống chó nhà, nặng 8 - 20 kg, tai cao vểnh, đỉnh tai tương đối tròn, lông phía trong vành tai trắng. Chân của chúng cao khoẻ, vuốt và giữa các ngón có lông dày. Loài này có bộ lông màu đỏ da bò, phần mõm và đuôi nâu đen, phần họng và bụng hơi sáng màu.

Chó sói lửa được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam

Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

"Theo đánh giá của các nhà khoa học, sinh cảnh của loài đang bị thu hẹp và suy thoái do mất rừng, khai thác lâm sản. Trước đây, loài này còn bị săn bắt quá mức để làm thực phẩm, khiến số lượng quần thể suy giảm hơn 80% trong vòng 30 năm qua. Vì vậy, nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng ngoài tự nhiên hiện ở mức rất cao", ông Sinh cho biết.

Theo ông Sinh, trước đây các dữ liệu khoa học vẫn ghi nhận loài chó sói lửa có phân bố tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận hình ảnh ngoài thực địa để chứng minh sự tồn tại của loài này trong tự nhiên ở khu vực Pù Hoạt.

Hình ảnh chó sói lửa mới được phát hiện trong thời gian gần đây

Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Chó sói lửa là loài có phân bố hẹp, ở những sinh cảnh rừng già ít bị tác động. Tại Việt Nam, trước đây chúng chỉ được ghi nhận phân bố ở một số khu vực như Mường Nhé (Điện Biên), Pù Luông, Xuân Liên, Bến En, Pù Hu (Thanh Hóa), Phong Nha - Kẻ Bàng, Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) và Pù Hoạt (Nghệ An).

Việc liên tục ghi nhận được các loài động vật quý hiếm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thời gian gần đây như: beo lửa, mèo gấm, mèo rừng... là dấu hiệu tích cực, phản ánh giá trị đa dạng sinh học của khu vực và những nỗ lực của đơn vị, chính quyền địa phương để bảo tồn những giá trị này.

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, quần thể chó sói lửa đang suy giảm nghiêm trọng do mất sinh cảnh, săn bắt và suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên

Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

 

Phát hiện chục con tê tê bị quấn kín băng dính: 1 con tê tê vàng cực kỳ quý hiếm đã chết

Lực lượng chức năng phát hiện 13 con tê tê quý hiếm, bị buộc chặt trong túi lưới, bỏ vào thùng xốp. Đáng tiếc, 2 con tê tê trong đó có 1 con tê tê vàng (loại cực kỳ quý hiếm và nguy cấp số lượng tồn tại trong tự nhiên rất ít) đã chết.

