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    Phát hiện đại bàng đen và nhiều loài chim mới ở rừng đặc dụng Quảng Trị

    Bá Cường
    Bá Cường
    Sau 3 tháng đánh giá đa dạng khu hệ chim, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông ghi nhận 228 loài, bổ sung 35 loài chim mới so với các nghiên cứu trước đây.

    Ngày 21.10, thông tin từ Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm 35 loài chim mới so với các nghiên cứu trước đây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

    Phát hiện đại bàng đen cùng hàng chục loài chim mới trong rừng đặc dụng Quảng Trị- Ảnh 1.

    Đại bàng đen được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM QUẢNG TRỊ

    Cụ thể, từ tháng 6 - 9 vừa qua, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị điều tra, đánh giá sự đa dạng khu hệ chim. Lực lượng chức năng đã tổ chức 10 chuyến khảo sát ở các dạng sinh cảnh và đai cao khác nhau với tổng chiều dài tuyến đường bộ trong rừng hơn 36,5 km, thiết lập 10 điểm bắt, thả chim được và sử dụng tổng cộng 57 lưới mờ, với tổng thời gian 2.076 giờ đặt lưới.

    Phát hiện đại bàng đen cùng hàng chục loài chim mới trong rừng đặc dụng Quảng Trị- Ảnh 2.

    Cu xanh đuôi nhọn cũng được phát hiện trong đợt khảo sát kéo dài 3 tháng vừa qua

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM QUẢNG TRỊ

    Từ các chuyến điều tra, khảo sát này, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị ghi nhận 228 loài chim thuộc 55 họ và 17 bộ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Trong đó, có 139 loài được ghi nhận trực tiếp, 89 loài được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và 97 loài có hình ảnh minh chứng.

    Phát hiện đại bàng đen cùng hàng chục loài chim mới trong rừng đặc dụng Quảng Trị- Ảnh 3.

    Giẻ cùi vàng, loài chim có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM QUẢNG TRỊ

    So với quá trình nghiên cứu và kết quả thu được ở năm 2005, kết quả này ghi nhận số lượng tăng thêm 35 loài. Trong đó, có 6 loài có giá trị bảo tồn, trong số 6 loài này có 3 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới gồm đại bàng đen, hồng hoàng và giẻ cùi vàng.

    Phát hiện đại bàng đen cùng hàng chục loài chim mới trong rừng đặc dụng Quảng Trị- Ảnh 4.

    Chà vá chân nâu với màu lông đặc trưng

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM QUẢNG TRỊ

    Lực lượng chức năng cũng lắp đặt 34 bẫy ảnh ở 34 điểm khảo sát, kết quả thu về 4.000 ảnh ghi lại hình ảnh các loài quý hiếm như chà vá chân nâu, cheo cheo, cầy vòi hương...

    Phát hiện đại bàng đen cùng hàng chục loài chim mới trong rừng đặc dụng Quảng Trị- Ảnh 5.

    Nhiều loài động vật quý hiếm khác được phát hiện qua bẫy ảnh

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM QUẢNG TRỊ

    Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông có diện tích hơn 37.000 ha, gồm 4 xã gồm Ba Lòng, Tà Rụt, Đakrông và La Lay. Đây là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học quan trọng ở tỉnh Quảng Trị và được biết đến là vùng "Chim đặc hữu Việt Nam".



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