Phát hiện khí quyển quanh hành tinh đá giống trái đất

Phát hiện này được xem là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực tìm kiếm các thế giới có khả năng hỗ trợ sự sống, theo The Guardian ngày 16.7. LHS 1140b nằm cách trái đất khoảng 49 năm ánh sáng và quay quanh một sao lùn đỏ trong chòm sao Cetus. Hành tinh này được phát hiện năm 2017, có khối lượng gấp khoảng 5,6 lần trái đất và bán kính lớn hơn trái đất khoảng 70%.

Minh họa hành tinh LHS 1140b - ứng viên tiềm năng trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hệ mặt trời ẢNH: AFP

Trước đây, giới khoa học từng phát hiện bầu khí quyển quanh các hành tinh khí khổng lồ ngoài hệ mặt trời, cũng như một số hành tinh nhỏ hơn sao Hải Vương. Nhiều dấu hiệu khí quyển cũng từng được ghi nhận quanh các hành tinh đá, nhưng không nằm trong vùng có thể sinh sống được (vùng Goldilocks).

"Đây là lần đầu tiên bầu khí quyển của một hành tinh đá nằm trong vùng có thể sinh sống được bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta được xác nhận bằng quan sát thực tế", theo tiến sĩ Collin Cherubim, tác giả chính của nghiên cứu.

"Đây là một khám phá thực sự thú vị, vì LHS 1140b trở thành một trong những thí nghiệm triển vọng nhất để nghiên cứu khả năng sinh sống bên ngoài hệ mặt trời", ông Cherubim cho hay thêm.

Nhóm nghiên cứu cho biết LHS 1140b giống trái đất ở một số điểm, như thành phần đá và điều kiện nhiệt độ tổng thể. Theo ông Cherubim, LHS 1140b hội tụ nhiều yếu tố cần thiết cho một môi trường có khả năng sinh sống, bao gồm hành tinh tương đối nhiều đá, có nhiệt độ phù hợp để duy trì nước ở thể lỏng và có bầu khí quyển đủ để hạn chế nước thoát ra ngoài không gian, đồng thời bảo vệ bề mặt khỏi bức xạ có hại.

Tuy nhiên, hành tinh này cũng có nhiều khác biệt. Ví dụ, nó bị khóa thủy triều, tức một mặt có thể luôn hướng về ngôi sao chủ, đồng thời có thể chứa nhiều nước hơn trái đất và sở hữu bầu khí quyển rất khác.

Một yếu tố quan trọng khác là ngôi sao chủ của LHS 1140b khá yên tĩnh. Dù là sao lùn đỏ - loại sao thường phát ra bức xạ mạnh và có thể bào mòn khí quyển của các hành tinh gần đó - ngôi sao này ít xảy ra các đợt bùng phát dữ dội hơn nhiều sao cùng loại. "Vì vậy, đây thực sự là một nơi thú vị để tiếp tục quan sát, đặc biệt là để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống", ông Cherubim nói.

Giáo sư vật lý thiên văn Jayne Birkby tại Đại học Oxford (Anh) đánh giá đây là một phát hiện quan trọng. Theo bà, sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất, nên các hành tinh đá quanh chúng là mục tiêu quan trọng trong việc tìm kiếm những thế giới có thể sinh sống. Tuy nhiên, nhiều sao lùn đỏ hoạt động mạnh đến mức có thể tước khí quyển của các hành tinh quay quanh.

"Điều này khiến việc phát hiện bầu khí quyển quanh LHS 1140b trở thành bước quan trọng để hiểu một hành tinh sống cạnh sao lùn đỏ sẽ như thế nào", theo bà Birkby. Bà cũng cho rằng sự thay đổi của tín hiệu khí quyển có thể giúp giới khoa học hiểu cách bầu khí quyển hành tinh phản ứng với bức xạ cực tím từ ngôi sao chủ, cũng như tác động của quá trình này đối với điều kiện bề mặt.