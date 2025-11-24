Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Phát hiện kho chứa mũ bảo hiểm dỏm

Đinh Đang
Đinh Đang
24/11/2025 11:21 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ một kho hàng lớn tại P.Bình Tân chứa hàng mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Phát hiện kho chứa mũ bảo hiểm dỏm - Ảnh 1.

Kho chứa hàng trên địa bàn P.Bình Tân chứa trữ 5.016 mũ bảo hiểm cho người đi xe máy không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không hiệu, không nhãn hàng hóa, không thể hiện xuất xứ, không dán tem hợp quy CR, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm

ẢNH: QLTT

Tiến hành kiểm tra tại kho hàng nêu trên, Đội QLTT số 11 phát hiện tại đây đang chứa trữ, kinh doanh 5.016 mũ bảo hiểm cho người đi xe máy không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không nhãn hiệu, không thể hiện xuất xứ, không có dán tem hợp quy CR, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm. Cụ thể gồm 3.702 cái mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, loại che nửa đầu, có lưỡi trai và 1.314 cái mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, loại che nửa đầu, không có lưỡi trai. Tổng giá trị theo giá niêm yết 250 triệu đồng

Đội QLTT số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, qua công tác tra soát việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, Đội QLTT số 13 thuộc (TP.HCM) đã phát hiện, kiểm tra điểm kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn chào bán gần 2 tấn đường không nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ. 

Phát hiện kho chứa mũ bảo hiểm dỏm - Ảnh 2.

QLTT kiểm tra kho chứa đường cát các loại không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, tổng trị giá gần 50 triệu đồng

ẢNH: QLTT

Vào thời điểm kiểm tra, tại đây đang chứa trữ và kinh doanh 146 bao (loại 12kg/bao) đường cát các loại không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, tổng trị giá gần 50 triệu đồng, Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Chi cục QLTT TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm sẽ thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh về thương mại điện tử trên địa bàn, kịp thời kiểm tra, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

