Phát hiện lỗ hổng phần cứng nguy hiểm trên 2,2 triệu ô tô

Các nhà nghiên cứu tại đ ại học California, San Diego (Mỹ) vừa phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên hệ thống an ninh xe hơi KARR và SWDS do Acrisure sản xuất. Thiết bị này vốn được các đại lý lắp đặt làm hệ thống chống trộm và định vị trên 2,2 triệu xe mua từ năm 2017. Lỗi hệ thống cho phép kẻ tấn công kết nối Bluetooth từ xa để mở khóa cửa và kiểm soát một số tính năng trên xe.

Các dòng xe bị ảnh hưởng thuộc những thương hiệu phổ biến như Honda, Toyota, Mazda, Ford và Jeep có dán nhãn KARR-SWDS trên cửa kính. Mối nguy hiểm nằm ở việc tất cả thiết bị này đều dùng chung khóa bảo mật duy nhất. Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu chứa thông tin của toàn bộ các phương tiện lắp thiết bị này cũng bị phát hiện nằm công khai trên mạng.

Phát hiện lỗ hổng phần cứng nguy hiểm trên 2,2 triệu chiếc xe hơi ẢNH: GEMINI AI

Lỗ hổng Bluetooth đáng lo ngại tồn tại trên hàng triệu ô tô

Ngay cả khi chủ xe không trả phí sử dụng ứng dụng KARR, phần cứng đã lắp sẵn vẫn duy trì kết nối và giữ nguyên quyền can thiệp vào xe. Người dùng không thể tự đổi khóa bảo mật hay tắt Bluetooth, trong khi việc tháo bỏ thiết bị đòi hỏi phải can thiệp phức tạp vào hệ thống điện. Kẻ xấu nhờ đó có thể mở khóa cửa xe từ xa mà không cần phá cửa kính.

Các phương tiện dính lỗ hổng ban đầu được bán ra tại vùng Nam California nhưng hiện có thể đã di chuyển khắp nước Mỹ hoặc xuất sang Nhật Bản. Sự cố này biến một thiết bị chống trộm thành công cụ tiếp tay cho kẻ gian tiếp cận xe dễ dàng. Phía nhà sản xuất KARR đã chính thức ghi nhận thông tin và tung ra bản cập nhật phần mềm để vá lỗi.

Đại diện KARR cho biết chỉ những xe lắp đặt một số linh kiện Bluetooth nhất định mới chịu ảnh hưởng bởi sự cố này. Bản cập nhật firmware mới sẽ giúp khóa lỗ hổng bảo mật và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập từ xa. Chủ sở hữu các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng được khuyến nghị cập nhật phần mềm sớm để bảo vệ tài sản.