Phát hiện manh mối mới về nguồn gốc sự sống trong không gian

Phân tử gồm 13 nguyên tử có chứa lưu huỳnh lần đầu được tìm thấy trong không gian ẢNH: MPE/NASA/JPL-Caltech

Đài CNN ngày 31.1 đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện ra phân tử hữu cơ lớn nhất chứa lưu huỳnh, một thành phần quan trọng cho sự sống, từng được tìm thấy trong không gian giữa các vì sao.

Các nhà nghiên cứu gọi phát hiện này là "mắt xích còn thiếu" trong sự hiểu biết của các nhà khoa học về nguồn gốc vũ trụ của hóa học nền tảng sự sống.

Lưu huỳnh là nguyên tố phong phú thứ 10 trong vũ trụ và là thành phần thiết yếu của axit amin, protein và enzyme trên trái đất. Lưu huỳnh là một trong 6 nguyên tố thiết yếu cho sự sống trên trái đất và có thể là một thành phần quan trọng trong sự sống sơ khai nhất trên hành tinh, cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho các vi sinh vật cổ đại.

Trong khi các nhà nghiên cứu trước đây đã tìm thấy các phân tử chứa lưu huỳnh tương tự như phân tử mới được phát hiện trong sao chổi và thiên thạch, thì lại thiếu một cách khó hiểu các phân tử lớn chứa lưu huỳnh trong không gian liên sao.

"Lưu huỳnh trong không gian đã đến trái đất từ rất lâu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tìm thấy một lượng rất hạn chế các phân tử chứa lưu huỳnh trong không gian, điều này thật kỳ lạ. Đáng lẽ nó phải tồn tại với số lượng khổng lồ, nhưng rất khó tìm thấy", theo ông Mitsunori Araki, nhà khoa học tại Viện Vật lý thiên văn Max Planck ở Đức và là tác giả chính của nghiên cứu về phát hiện này.

Một nhóm nghiên cứu khác trước đây cho rằng lưu huỳnh có thể hiếm gặp trong không gian vì nó bị mắc kẹt trong băng vũ trụ, ẩn mình ngay trước mắt chứ không phải là biến mất. Do đó, phát hiện mới bổ sung một mảnh ghép quan trọng cho câu hỏi này.

"Đây là phân tử chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong không gian, với 13 nguyên tử. Trước đây, phân tử lớn nhất chỉ có 9 nguyên tử, nhưng đó đã là một trường hợp hiếm gặp, bởi vì hầu hết các phân tử chứa lưu huỳnh được phát hiện chỉ có 3, 4 hoặc 5 nguyên tử", theo ông Araki.

Ông nói thêm rằng việc tìm kiếm các phân tử lớn hơn rất quan trọng, bởi vì nó giúp lấp đầy khoảng trống hiện có giữa hóa học đơn giản được tìm thấy trong không gian và các khối cấu tạo phức tạp hơn của sự sống đã được phát hiện trong sao chổi và thiên thạch.

Phân tử này được tìm thấy trong một đám mây phân tử có tên G+0.693–0.027, cách trái đất khoảng 27 ngàn năm ánh sáng, gần trung tâm thiên hà của chúng ta.

Các đám mây phân tử là những khối bụi và khí với tính chất lạnh và đặc, tạo điều kiện cho sự hình thành các phân tử, nơi lực hấp dẫn tạo ra các cụm vật chất mà cuối cùng trở thành những ngôi sao sơ khai.