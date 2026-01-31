Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện manh mối mới về nguồn gốc sự sống trong không gian

Khánh An
Khánh An
31/01/2026 07:42 GMT+7

Giới khoa học phát hiện trong không gian loại phân tử hữu cơ lớn nhất chứa lưu huỳnh với 13 nguyên tử, được họ gọi là 'mắt xích còn thiếu' trong hiểu biết về nguồn gốc vũ trụ của hóa học nền tảng sự sống.

Phát hiện manh mối mới về nguồn gốc sự sống trong không gian - Ảnh 1.

Phân tử gồm 13 nguyên tử có chứa lưu huỳnh lần đầu được tìm thấy trong không gian

ẢNH: MPE/NASA/JPL-Caltech

Đài CNN ngày 31.1 đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện ra phân tử hữu cơ lớn nhất chứa lưu huỳnh, một thành phần quan trọng cho sự sống, từng được tìm thấy trong không gian giữa các vì sao.

Các nhà nghiên cứu gọi phát hiện này là "mắt xích còn thiếu" trong sự hiểu biết của các nhà khoa học về nguồn gốc vũ trụ của hóa học nền tảng sự sống.

Lưu huỳnh là nguyên tố phong phú thứ 10 trong vũ trụ và là thành phần thiết yếu của axit amin, protein và enzyme trên trái đất. Lưu huỳnh là một trong 6 nguyên tố thiết yếu cho sự sống trên trái đất và có thể là một thành phần quan trọng trong sự sống sơ khai nhất trên hành tinh, cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho các vi sinh vật cổ đại.

Trong khi các nhà nghiên cứu trước đây đã tìm thấy các phân tử chứa lưu huỳnh tương tự như phân tử mới được phát hiện trong sao chổi và thiên thạch, thì lại thiếu một cách khó hiểu các phân tử lớn chứa lưu huỳnh trong không gian liên sao.

"Lưu huỳnh trong không gian đã đến trái đất từ rất lâu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tìm thấy một lượng rất hạn chế các phân tử chứa lưu huỳnh trong không gian, điều này thật kỳ lạ. Đáng lẽ nó phải tồn tại với số lượng khổng lồ, nhưng rất khó tìm thấy", theo ông Mitsunori Araki, nhà khoa học tại Viện Vật lý thiên văn Max Planck ở Đức và là tác giả chính của nghiên cứu về phát hiện này.

Một nhóm nghiên cứu khác trước đây cho rằng lưu huỳnh có thể hiếm gặp trong không gian vì nó bị mắc kẹt trong băng vũ trụ, ẩn mình ngay trước mắt chứ không phải là biến mất. Do đó, phát hiện mới bổ sung một mảnh ghép quan trọng cho câu hỏi này.

"Đây là phân tử chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong không gian, với 13 nguyên tử. Trước đây, phân tử lớn nhất chỉ có 9 nguyên tử, nhưng đó đã là một trường hợp hiếm gặp, bởi vì hầu hết các phân tử chứa lưu huỳnh được phát hiện chỉ có 3, 4 hoặc 5 nguyên tử", theo ông Araki.

Ông nói thêm rằng việc tìm kiếm các phân tử lớn hơn rất quan trọng, bởi vì nó giúp lấp đầy khoảng trống hiện có giữa hóa học đơn giản được tìm thấy trong không gian và các khối cấu tạo phức tạp hơn của sự sống đã được phát hiện trong sao chổi và thiên thạch.

Phân tử này được tìm thấy trong một đám mây phân tử có tên G+0.693–0.027, cách trái đất khoảng 27 ngàn năm ánh sáng, gần trung tâm thiên hà của chúng ta.

Các đám mây phân tử là những khối bụi và khí với tính chất lạnh và đặc, tạo điều kiện cho sự hình thành các phân tử, nơi lực hấp dẫn tạo ra các cụm vật chất mà cuối cùng trở thành những ngôi sao sơ khai.

Tin liên quan

Sự sống ngoài trái đất có thể phổ biến hơn nhiều so với vẫn tưởng

Sự sống ngoài trái đất có thể phổ biến hơn nhiều so với vẫn tưởng

Sự sống ngoài trái đất có lẽ tồn tại ở những nơi kỳ lạ hơn hình dung thông thường, theo báo cáo được bình duyệt đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal.

Phát hiện dấu vết bí ẩn của sự sống ở nơi không ngờ đến

Khả năng Mặt trăng sao Thổ có sự sống gia tăng

Khám phá thêm chủ đề

Lưu huỳnh nguồn gốc sự sống Phân tử Vật lý thiên văn Trái đất Sao chổi Mitsunori Araki
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận