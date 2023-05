Phát hiện mới: Ngủ kiểu này có thể bị suy giảm nhận thức

Một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí khoa học về giấc ngủ journal Frontiers in Sleep, đã phát hiện ngáy do chứng ngưng thở khi ngủ có thể gây ra sự suy giảm nhận thức dẫn đến chứng mất trí nhớ sớm, theo tờ New York Post.

Các nhà khoa học đã nhận thấy chứng ngưng thở khi ngủ - thường dẫn đến ngáy ngủ - làm giảm lượng máu và oxy lên não, điều này có thể dẫn đến suy giảm nhận thức liên tục.

Ai cũng mong muốn có được giấc ngủ ngon SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học King's College London (Anh) thực hiện, bao gồm 27 nam bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn từ nhẹ đến nặng, trong độ tuổi từ 35 đến 70 (ngoài chứng bệnh này, họ đều khỏe mạnh), và 7 nam giới không bị ngưng thở khi ngủ, tham gia.

Các nhà khoa học đã tiến hành đo sóng não, theo dõi nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, nhịp thở, chuyển động mắt và chân cũng như chức năng nhận thức của những người này.

Kết quả cho thấy những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ nghiêm trọng kém nhận thức hơn, kém tập trung hơn, có vấn đề về trí nhớ ngắn hạn và không có khả năng đạt được các mục tiêu đã đề ra trong cuộc sống hằng ngày.

Các tác giả lưu ý rằng những người bị ngưng thở khi ngủ ở mức độ nhẹ hơn có chức năng nhận thức tốt hơn.

Các phát hiện kết luận rằng những người bị ngưng thở khi ngủ nghiêm trọng có thể có nguy cơ bị mất nhận thức. Các tác giả lưu ý rằng điều này có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim mạch và chuyển hóa cũng như bệnh tiểu đường loại 2, theo New York Post.

Những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ nghiêm trọng có nhận thức kém hơn SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có thể là do lượng oxy thấp và lượng CO 2 cao trong máu, thay đổi trong lưu lượng máu đến não và tình trạng viêm trong não.

Cuối cùng, trong hầu hết các trường hợp nghiêm trọng, điều này có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ và không thể suy nghĩ rõ ràng vốn thường xảy ra ở người bị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Tác giả chính, tiến sĩ Ivana Rosenzweig, bác sĩ tâm thần học thần kinh, cho biết: Có khả năng những điều này dẫn đến những thay đổi về cấu trúc và giải phẫu thần kinh lan rộng trong não gây ra sự suy giảm chức năng nhận thức và cảm xúc.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể đe dọa tính mạng với các triệu chứng bao gồm ngủ không yên giấc, ngáy to và đau đầu vào buổi sáng. Những người mắc chứng rối loạn này thường hay ngủ trưa, theo New York Post.