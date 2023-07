Phát hiện mới nhất của Harvard về cách ăn giúp tăng tuổi thọ lên 25%

Theo đó, ăn nhiều thực phẩm bảo vệ môi trường có thể giúp bạn sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

Nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy thực phẩm bảo vệ môi trường mang lại lợi ích kép cho cả sức khỏe con người và sự trong lành của môi trường, theo tờ Hindustan Times.

Thực phẩm bảo vệ môi trường là gì?

Những thực phẩm bảo vệ môi trường này bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau không chứa tinh bột, các loại hạt và chất béo không bão hòa.

Ngược lại, các loại thực phẩm như trứng, thịt đỏ và thịt đã qua chế biến có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), đã phân tích tình trạng sức khỏe của hơn 100.000 người, được theo dõi trong hơn 30 năm, từ 1986 - 2018.

Trong thời gian nghiên cứu có hơn 47.000 người tử vong.

Kết quả đã phát hiện ra rằng những người tuân thủ tốt nhất chế độ ăn bảo vệ môi trường đã giảm 25% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với những người ít tuân thủ nhất, theo Hindustan Times.



Đồng thời, còn giảm 15% nguy cơ tử vong do ung thư hoặc các bệnh tim mạch, giảm 20% nguy cơ tử vong do bệnh thoái hóa thần kinh, giảm 50% nguy cơ tử vong do các bệnh về đường hô hấp.

Chuyên gia Linh Bui, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa Dinh dưỡng, Đại học Harvard, kết luận: Kết quả xác nhận mạnh mẽ rằng tuân thủ tốt hơn chế độ ăn bảo vệ môi trường đã giúp giảm nguy cơ tử vong.

Bằng chứng hiện có cho thấy chế độ ăn dựa trên thực vật giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư đại trực tràng, tiểu đường và đột quỵ.

Đồng thời, chế độ ăn dựa trên thực vật giúp giảm thiểu các tác hại đến môi trường bao gồm sử dụng nước, khai thác đất, ô nhiễm và khí thải nhà kính.