Phát hiện nam thanh niên tử vong trên cột điện cao thế

Ngày 31.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp với ngành chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong trên cột điện cao thế.

Nam thanh niên tử vong, mắc kẹt trên cột điện cao thế ẢNH: UBND PHƯỜNG NAM HỒNG LĨNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 sáng cùng ngày, Công an phường Nam Hồng Lĩnh tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế mắc kẹt trên cột điện cao thế, thuộc địa bàn tổ dân phố 2 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ và ngành điện lực đã lập tức có mặt tại hiện trường để bảo vệ, tổ chức đưa thi thể nạn nhân xuống đất, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra.

Qua nhận dạng ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân là nam giới, độ tuổi ước tính từ 25 đến 40 tuổi, cao khoảng 1,7 m.

Thời điểm phát hiện, người này mặc quần bò màu xanh bạc, bên ngoài khoác áo chống nắng tối màu có mũ, đi dép nhựa màu đen có lỗ, không có giấy tờ tùy thân.

Sau thời gian phát thông tin tìm kiếm, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân, là một công dân ngụ tại tổ dân phố 3 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh.

Công an phường Nam Hồng Lĩnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà để tổ chức mai táng.