Công an thông tin vụ nam thanh niên nằm giữa đại lộ trong mưa ở Cần Thơ

Ngày 31.10, Công an phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ một nam thanh niên nằm trên đại lộ Hòa Bình, đoạn trước công viên Lưu Hữu Phước khiến nhiều người chú ý.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 30.10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người nằm trên đại lộ Hòa Bình trong lúc trời đổ mưa. Khu vực này có nhiều phương tiện chạy qua lại nên gây cản trở cho nhiều người tham gia giao thông.

Hình ảnh nam thanh niên nằm giữa đại lộ Hòa Bình (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vào cuộc làm rõ, Công an phường Ninh Kiều xác định người này là T.U.V (27 tuổi, ở Cà Mau). Sau khi sử dụng rượu bia, V. đã cùng một người bạn đã đi bộ qua đường Hòa Bình. Trong quá trình di chuyển, V. bất ngờ ngất xỉu rồi nằm trên mặt đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của V.

Sau đó, V. đã được đưa đến Công an phường Ninh Kiều để kiểm tra, hỗ trợ. Qua kiểm tra nhanh, V. âm tính với ma túy. Lực lượng chức năng xác định vụ việc không có liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy như một số suy đoán trên mạng xã hội. Vì vậy, khi sức khỏe của V. ổn định lại đã được cho về.

Công an phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) khuyến cáo người dân nắm rõ bản chất vụ việc, tránh chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền riêng tư của người liên quan. Đồng thời cũng ghi nhận tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ người gặp sự cố của người dân tại hiện trường.