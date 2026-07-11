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Thế giới

Phát hiện nhiều vàng thỏi, tiền mặt tại nhà công tố viên chống tham nhũng Indonesia

Thụy Miên
Thụy Miên
Hôm 11.7, Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia thông báo công tố viên chống tham nhũng đứng đầu nước này đã từ chức sau khi cảnh sát tìm thấy hàng triệu USD tiền mặt, vàng thỏi tại nhiều bất động sản, trong đó có nhà riêng của ông.
Indonesia's anti-graft prosecutor quits after police seize gold, cash - Ảnh 1.

Cảnh sát phát hiện nhiều vàng thỏi và tiền mặt tại các bất động sản, trong đó có nhà của quan chức cấp cao chống tham nhũng của Indonesia

ảnh: reuters

AFP hôm 11.7 dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia cho biết người từ chức là ông Febrie Adriansyah, Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách các vụ án đặc biệt.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng chưởng lý Anang Supriatna cho biết đơn từ chức của ông Febri đã được đồng ý.

"Quyết định trên là một dạng cam kết nhằm duy trì tính liêm chính, khách quan và trung lập trong hoạt động thực thi pháp luật", theo ông Anang, nhưng không chia sẻ thêm về nguyên nhân.

Một ngày trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét ít nhất 12 địa điểm, trong đó có các bất động sản liên quan đến ông Febrie tại Jakarta và xung quanh thủ đô Indonesia.

Tại cuộc họp báo cuối ngày, người phát ngôn cảnh sát Budi Hermanto liệt kê những địa điểm bị khám xét bao gồm một căn nhà tại huyện Bogor ở ngoại ô Jakarta, cũng như một quán cà phê và thêm một căn nhà khác ở khu vực Nam Jakarta.

Cảnh sát đã tịch thu các chứng cứ bao gồm 74 kg vàng thỏi và 5,8 triệu USD, 17,2 triệu SGD tiền mặt.

Cũng trong ngày 10.7, ông Febrie xác nhận căn nhà ở Bogor thuộc về mình, nhưng bác bỏ việc số tài sản bị tịch thu từ ngôi nhà này có liên quan đến tham nhũng. Ông khẳng định toàn bộ tài sản tại đây đều có thể chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Người phát ngôn Budi còn cho biết cảnh sát đã lấy lời khai của 15 nhân chứng và tên tuổi các nghi phạm sẽ sớm được công bố. Đến thời điểm hiện tại, chưa có cáo trạng cụ thể.

Truyền thông Indonesia đưa tin cảnh sát đang điều tra 3 vụ án, trong đó có nghi vấn tham nhũng và rửa tiền liên quan đến hoạt động mua sắm than cho công ty điện lực PLN thuộc sở hữu nhà nước.

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