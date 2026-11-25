Ngày 25.11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nữ hành khách mang quốc tịch Úc có hành vi mang 3 khẩu súng ngắn và đạn từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam, để điều tra về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Nữ hành khách mang quốc tịch Úc vận chuyển trái phép 3 khẩu súng và 17 viên đạn từ Lào vào Việt Nam bị bắt giữ

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 ngày 18.11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XI) tiến hành kiểm tra hành lý của các hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc vali màu đen của hành khách Sarah Therese (33 tuổi, quốc tịch Úc) cất giấu trái phép 3 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sarah Therese khai nhận được một người đàn ông liên hệ, thuê vận chuyển số súng và đạn nói trên từ Lào đưa vào Việt Nam để lấy tiền công.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.