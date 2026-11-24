Sáng 24.11, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán ăn sáng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Quán bún bò Huế xảy ra cháy khiến chủ quán tử vong ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại quán bún bò Huế ở số 307 đường Nguyễn Du (P.Thành Sen).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an P.Thành Sen đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với người dân địa phương tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến bà Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, chủ quán bún bò Huế) bị mắc kẹt bên trong dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ của một số hàng xóm sống cạnh hiện trường, rạng sáng nay, khi đang ngủ thì họ nghe tiếng còi xe cứu hỏa đến dập lửa nên giật mình tỉnh dậy, lúc này mới hay tin căn nhà số 307 của bà Hà xảy ra hỏa hoạn.

Cũng theo người dân địa phương, bà Hà sống một mình tại căn nhà trên và tự mở quán bán bún bò Huế để mưu sinh. Vài tuần gần đây, do bị đau tay nên bà tạm nghỉ bán.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.