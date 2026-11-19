Ngày 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Phi Công, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, nhóm nghiên cứu Hán Nôm của đơn vị vừa phát hiện 2 đạo sắc phong thời Nguyễn phong thần cho Giác Hải Không Lộ thiền sư (còn gọi là Giác Hải Đại Pháp sư) được lưu giữ tại 2 xã ven biển là Thạch Lạc và Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Sắc phong thần cho Giác Hải Đại Pháp sư năm Khải Định thứ 2 (1917) ẢNH: BẢO TÀNG HÀ TĨNH

Trước đó, ngày 18.11, trong đợt khảo sát và kiểm kê di sản tư liệu tại vùng biển ngang, nhóm chuyên môn đã tiếp cận được 2 hiện vật gốc quý hiếm này.

Cụ thể, đạo sắc phong lưu giữ tại xã Thạch Lạc được ban vào ngày 11.8 năm Duy Tân thứ 3 (1909) nhân dịp nhà vua làm lễ đăng quang. Sắc phong ghi rõ danh hiệu "Giác Hải Không Lộ thiền sư chi thần" và giao cho thôn Hà Thanh, xã Hoàng Giang, huyện Thạch Hà phụng thờ.

Đạo sắc phong thứ hai được lưu giữ tại xã Thạch Khê, đề ngày 18.3 năm Khải Định thứ 2 (1917). Bản sắc này phong hiệu "Giác Hải Đại Pháp sư chi thần", giao cho thôn Như Sơn, tổng Hạ Nhị, phủ Thạch Hà thờ phụng.

Sắc phong thần cho Giác Hải Không Lộ thiền sư năm Duy Tân thứ 3 (1909) ẢNH: BÀO TÀNG HÀ TĨNH

Theo sử liệu, Thiền sư Giác Hải (1023 - 1138), tên húy là Nguyễn Viên Y, quê ở Hải Thanh, phủ Hải Thanh (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ngài là vị cao tăng kiệt xuất của Phật giáo Đại Việt thời Lý, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông. Không chỉ nổi tiếng bởi đạo hạnh và sự tinh thông Phật pháp, Thiền sư Giác Hải còn gắn liền với nhiều giai thoại về thần thông và từng được các vị vua triều Lý hết mực trọng vọng.

Đại diện nhóm nghiên cứu đánh giá, việc tìm thấy 2 đạo sắc phong gốc này có ý nghĩa rất quan trọng. Nguồn tư liệu không chỉ phản ánh sức lan tỏa sâu rộng của tín ngưỡng thờ phụng các vị cao tăng trong đời sống cư dân ven biển, mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới về quá trình giao lưu, truyền bá Phật giáo tại vùng đất Thạch Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung qua các thời kỳ lịch sử.