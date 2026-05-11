Phát hiện quả bom 340 kg gần đường sắt Bắc - Nam tại Quảng Trị

Bá Cường
11/05/2026 19:17 GMT+7

Trong lúc sửa chữa đường sắt Bắc - Nam gần ga Sa Lung (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị), các công nhân đã phát hiện một quả bom lớn, lập tức báo với lực lượng chức năng.

Ngày 11.5, thông tin từ Dự án NPA/RENEW (dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị) cho biết đơn vị đã tiến hành xử lý, hủy nổ một quả bom được phát hiện tại tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn gần ga Sa Lung (xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị).

Phát hiện quả bom 340 kg gần đường sắt Bắc - Nam tại Quảng Trị- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện quả bom cách đường ray chỉ 5 m

ẢNH: NPA/RENEW

Trước đó, trong quá trình các công nhân đang sửa chữa đường sắt Bắc - Nam đoạn thuộc làng Linh Hải (xã Vĩnh Thủy) cách ga Sa Lung khoảng 1,6 km đã tình cờ phát hiện một vật thể lạ lộ ra khoảng 30 cm dưới lòng đất (nghi là bom) nên đã báo với Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thủy.

Nắm được thông tin, lực lượng chức năng cùng các cán bộ thuộc Dự án NPA/RENEW đã có mặt tại hiện trường và xác định đây là một quả bom M117 của quân đội Mỹ. Quả bom cách đường ray chỉ 5 m, trọng lượng 340 kg, ngòi nổ đầu mũi quả bom bị gãy và ngòi nổ đuôi bị oxy hóa.

Phát hiện quả bom 340 kg gần đường sắt Bắc - Nam tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Quả bom lớn được lực lượng chức năng xử lý, đưa đi hủy nổ

ẢNH: NPA/RENEW

Sau khi xác nhận quả bom an toàn để di chuyển, lực lượng chức năng đã tiến hành bốc dỡ 340 kg gồm thép và thuốc nổ mạnh lên xe bán tải chuyên dụng. Quả bom được di chuyển đến bãi hủy nổ tập trung của NPA/RENEW tại thôn Hội Yên (xã Vĩnh Định).

Tại khu vực này, lực lượng chức năng đã tiến hành hủy nổ an toàn, hố nổ để lại rộng 20 m và sâu 5 m. Công tác sửa chữa cầu đường sắt Bắc - Nam sau đó cũng đã được tiến hành trở lại.


Dọn vườn trồng mía, phát hiện quả bom 'khủng'

Dọn vườn trồng mía, người đàn ông phát hiện quả bom 'khủng' nặng khoảng 350 kg còn nguyên kíp nổ nên vội trình báo cơ quan chức năng.

