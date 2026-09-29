Phát hiện sai sót trong thực hiện Nghị định 178 tại Ninh Bình

Ngày 29.9, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa có kết quả sơ bộ việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) ngày 31.12.2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) của Chính phủ.

Số lượng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178 ở tỉnh Ninh Bình lớn do tỉnh này được hình thành trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ

ẢNH: MINH HẢI

Đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình do Thanh tra tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiến hành rà soát, kiểm tra (từ ngày 24.8 - 13.9) đối với 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ việc, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Kết quả kiểm tra bước đầu phát hiện có một số hạn chế, sai sót trong việc xác định, tính hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc, như: tính chưa đúng số tháng nghỉ hưu trước tuổi; tính chưa đúng khoản trợ cấp đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội; xác định chưa đúng tiền lương hiện hưởng...

Ngoài ra, nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác trong quân đội nhưng hồ sơ chưa có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Do đó, tỉnh Ninh Bình cho rằng cần tiếp tục xác minh, làm rõ để xác định chính xác đối tượng, điều kiện và mức hưởng chính sách, chế độ; đồng thời xác định số kinh phí phải thu hồi đối với trường hợp đã chi trả chưa đúng quy định.

Để tiếp tục làm rõ các hạn chế, sai sót, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh và bổ sung các thông tin, tài liệu còn thiếu về quá trình công tác, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương và các nội dung có liên quan, làm cơ sở xác định chính xác đối tượng và mức hưởng chính sách, chế độ theo đúng quy định.

Từ kết quả kiểm tra, sẽ xác định lại chính sách, chế độ đối với từng người, xác định số kinh phí phải thu hồi, số kinh phí cần bổ sung hoặc số kinh phí cần điều chỉnh nếu có trường hợp sai sót; đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ.

UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, quá trình kiểm tra, rà soát người hưởng chính sách theo Nghị định 178 ở tỉnh này có nhiều khó khăn, vướng mắc do số lượng hồ sơ lớn; các hồ sơ được giải quyết trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được lưu trữ tại các kho lưu trữ của tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình cũ; một số tài liệu liên quan đến kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, biên chế tại thời điểm đề nghị giải quyết chính sách, chế độ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và một số tài liệu có liên quan làm cơ sở xác định đối tượng, mức hưởng, kinh phí thực hiện chính sách chưa được lưu trữ đầy đủ nên làm ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra, rà soát.

Tỉnh Ninh Bình hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập (từ ngày 1.7.2025) các tỉnh Hà Nam, Nam Định và tỉnh Ninh Bình cũ. Tỉnh Ninh Bình hiện có diện tích tự nhiên 3.942,6 km2, quy mô dân số hơn 4,4 triệu người, với 129 đơn vị hành chính cấp xã.