Phát hiện sinh vật bí ẩn chỉ có ở hồ Muối Lớn

Hạo Nhiên
31/05/2026 14:00 GMT+7

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một 'cư dân' bí ẩn ở hồ Muối Lớn tại bang Utah (Mỹ) và không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Utah (Mỹ) đã chính thức công bố sự tồn tại của một loài giun tròn mới, sinh sống bên trong những khối khoáng chất giống rạn san hô ở hồ Muối Lớn, theo báo cáo đăng trên chuyên san Journal of Nematology.

Loài mới được đặt tên khoa học là Diplolaimelloides woaabi, có chiều dài chưa đến 1,5 mm, nhưng hứa hẹn mang đến những manh mối quan trọng cho phép sự sống tồn tại bên trong môi trường nước thuộc dạng khắc nghiệt nhất của vùng Bắc Mỹ.

Nhìn chung, giun tròn nằm trong số những nhóm động vật tồn tại khắp nơi trên trái đất, từ trên đất liền, vùng cực băng giá đến các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy đại dương. Tính đến thời điểm hiện tại, cộng đồng khoa học đã phát hiện hơn 250.000 loài giun tròn, nhưng chưa loài nào được ghi nhận ở hồ Muối Lớn.

Điều này đã thay đổi khi nhà nghiên cứu Julie Jung khi còn là nghiên cứu sinh của Đại học Utah phát hiện các cá thể giun tròn trong lúc đi lấy mẫu bằng xuồng kayak và xe đạp. Chúng sống bên trong các khối khoáng chất được hình thành bởi các cộng đồng vi sinh vật dưới đáy hồ.

"Chúng tôi ban đầu nghi ngờ đây có lẽ là một loài giun tròn mới được phát hiện, nhưng phải mất 3 năm để xác nhận khả năng này", theo bà Jung, hiện là giáo sư của Đại học Weber ở bang Utah.

Phát hiện trên đã biến giun tròn trở thành nhóm động vật đa bào thứ ba được ghi nhận có thể sinh sống trong môi trường siêu mặn của hồ Muối Lớn. Hai nhóm còn lại là tôm nước mặn và ruồi nước mặn.

Vẫn chưa rõ bằng cách nào loài Diplolaimelloides woaabi có thể đến được hồ Muối Lớn, vốn ở độ cao khoảng 1.280 m so với mực nước biển và cách đại dương gần nhất khoảng 1.300 km.

Theo một giả thuyết, có lẽ chúng bắt nguồn từ kỷ Phấn Trắng, thời điểm từng tồn tại một vùng biển nội địa khổng lồ chia cắt Bắc Mỹ và ngày nay bao phủ một phần khu vực Utah.

Đồng tác giả Byron Adams, giáo sư Đại học Brigham Young (bang Utah), cho rằng giun tròn ở hồ Muối Lớn có thể là hậu duệ của những quần thể cổ đại còn sót lại từ kỷ Phấn Trắng, hoặc cũng có thể là lý do khác.

Điều chắc chắn là hiện Diplolaimelloides woaabi vừa là một loài mới đối với khoa học, vừa là một bí ẩn chưa có lời giải.

