Phát hiện thêm lợi ích tuyệt vời của đi bộ 30 phút mỗi ngày

Theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ), viêm khớp có thể gây tổn thương nhiều hệ thống cơ thể, bao gồm da, mắt, phổi, tim và mạch máu.

Đặc biệt, người bị viêm khớp thường bị huyết áp cao và nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở họ cao hơn 50% so với người bình thường, theo tờ Times Now News.

Nguyên nhân là do căng thẳng tinh thần, gắng sức và đau đớn, góp phần làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch của bệnh. Tiến sĩ Tiago Pecanha, nhà nghiên cứu tại Đại học Sao Paulo (USP, Brazil) cho biết nghiên cứu mới "cho thấy tập thể dục ngăn ngừa sự gia tăng huyết áp" ở những phụ nữ bị viêm khớp.

Cụ thể, nghiên cứu do nhóm tác giả tại Đại học Sao Paulo thực hiện, bao gồm 20 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 65, tham gia. Những người này vừa bị viêm khớp đang được điều trị bệnh, vừa bị huyết áp cao.

Những người tham gia được thử nghiệm so sánh mức huyết áp sau khi đi bộ 30 phút trên máy so với chỉ đứng trên máy mà không đi.

Sau khi theo dõi trong 24 giờ, kết quả cho thấy đi bộ 30 phút làm giảm huyết áp tâm thu trung bình 5 mmHg.

Tiến sĩ Pecanha giải thích: Đối với người bị huyết áp cao, mức giảm 5 mmHg là rất đáng kể, tương ứng với giảm 14% nguy cơ tử vong do đột quỵ, giảm 9% nguy cơ tử vong do bệnh động mạch vành và giảm 7% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, theo Times Now News.

Tiến sĩ Pecanha cho biết thêm, hiệu quả của một buổi đi bộ là rất quan trọng vì huyết áp giảm trong vài ngày liên tiếp sẽ tích lũy và dẫn đến giảm huyết áp bền vững theo thời gian, góp phần kiểm soát tốt hơn tình trạng tăng huyết áp ở người bệnh viêm khớp.

Đi bộ 30 phút mỗi ngày với cường độ vừa phải sẽ giúp giảm huyết áp vốn có xu hướng tăng cao ở người bị viêm khớp, đặc biệt là phụ nữ Shutterstock

Người bệnh viêm khớp nên lưu ý gì khi đi bộ

Đối với bệnh nhân viêm khớp, khi đi bộ cần lưu ý những điều sau:

Bắt đầu với các lượt đi ngắn và tăng dần thời lượng.

Chọn giày hỗ trợ có đệm.

Khởi động bằng các động tác giãn cơ nhẹ nhàng để tăng cường tính linh hoạt.

Lựa chọn bề mặt nhẵn để giảm tác động lên khớp.

Giữ tư thế đúng, giữ cột sống thẳng.

Hãy lắng nghe cơ thể và nếu cơn đau xuất hiện, hãy điều chỉnh hoạt động hoặc nghỉ ngơi.

Có những ngày nghỉ ngơi hoàn toàn để tránh gắng sức quá mức.

Tham khảo ý kiến của bác sĩ để xây dựng kế hoạch đi bộ phù hợp với tình trạng viêm khớp của mình, theo Times Of India.