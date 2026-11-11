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    Phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính tại bãi biển ở Khánh Hòa

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam

    Một thi thể nam giới không mặc quần áo được người dân phát hiện nằm úp mặt trên bãi biển phường Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) sáng 11.11. Công an đang xác minh danh tính nạn nhân.

    Trưa 11.11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể người đàn ông được phát hiện tại bãi biển phường Đông Ninh Hòa để xác định danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong.

    Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi dọc bờ biển phường Đông Ninh Hòa, đoạn đang thi công kè chống sạt lở, phát hiện thi thể một nam giới nằm úp mặt xuống cát. Thời điểm được phát hiện, người này không mặc quần áo và đã tử vong.

    Nhận tin báo, Công an phường Đông Ninh Hòa nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, điều tra vụ việc.

    Phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính tại bãi biển ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

    Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông tại bãi biển phường Đông Ninh Hòa

    ẢNH: M.S

    Đến trưa cùng ngày, thi thể được đưa về nhà xác Trung tâm y tế khu vực Ninh Hòa để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

    Đại diện Công an phường Đông Ninh Hòa cho biết lực lượng chức năng đang rà soát những trường hợp được gia đình trình báo bỏ nhà đi, mất tích hoặc nghi bị đuối nước trên địa bàn để xác định danh tính nạn nhân.

    Nếu chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục thông báo truy tìm thân nhân, phục vụ công tác xác minh.

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