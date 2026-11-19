Ngày 19.11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, cho biết sáng nay người dân phát hiện thi thể người đàn ông trong hộp quảng cáo đang trong quá trình phân hủy tại khu vực công viên bờ biển, gần Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi đi ngang qua hộp quảng cáo (bao quanh trụ điện) thì nghe mùi hôi bất thường. Kiểm tra bên trong, người này phát hiện thi thể người nên trình báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ thi thể người đàn ông trong hộp quảng cáo ở công viên bờ biển Nha Trang ẢNH: C.A

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp xử lý. Đến trưa 19.11, thi thể được đưa về nơi quy định.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định thi thể người đàn ông trong hộp quảng cáo là ông B.Đ.T (34 tuổi, ở thôn Ninh Sơn, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ông T. có tiền sử bệnh tâm thần, sống lang thang trên địa bàn các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Bắc Nha Trang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Nha Trang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T.