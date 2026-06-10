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Thời sự Dân sinh

Phát hiện thi thể phân hủy ở tầng 4 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
10/06/2026 17:35 GMT+7

Các nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng đã phân hủy ở tầng 4 của bệnh viện này liền trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 10.6, lực lượng chức năng TP.HCM đã bàn giao thi thể cháu N.V.H (học sinh lớp 8, ở xã Long Hải, TP.HCM) cho gia đình mai táng. Thi thể em H. được phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong tình trạng đã phân hủy.

Phát hiện thi thể phân hủy ở tầng 4 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa- Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở tầng 4 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

ẢNH: CV

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, các hộ lý của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát hiện mùi hôi thối phát tán ở tầng 4 liền tổ chức truy tìm, thì phát hiện tại khu vực lan can căn tin của bệnh viện (căn tin đã dừng hoạt động từ lâu - PV) có một thi thể nam giới đã bị phân hủy nặng.

Ngay sau đó, vụ việc được phản ánh đến cơ quan chức năng phường Tam Long và TP.HCM. Cơ quan chức năng sau đó đã xác định thi thể nạn nhân là cháu N.V.H (ở xã Long Hải).

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên chiều 10.6, người thân của H. xác nhận thi thể của cháu được tìm thấy ở tầng 4 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Ngay sau khi nhận thi thể của nạn nhân, gia đình đã đưa đi hỏa táng.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 17 giờ ngày 2.6, H. mang bịch rác đi bỏ, nhưng sau đó thì không về nhà. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên có nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Mẹ của nạn nhân cho biết trước đó có dọa H. "nếu con hư là cha mẹ cho con đi biển". 

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