Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện thi thể trôi trên sông Gành Hào

Gia Bách
Gia Bách
13/12/2025 19:41 GMT+7

Một thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi trên sông Gành Hào, đoạn qua P.Tân Thành (Cà Mau), sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để xử lý hiện trường và xác minh nguyên nhân.

Khoảng 17 giờ ngày 13.12, người dân đi tập thể dục gần bờ sông Gành Hào, đoạn qua khóm 4, P.Tân Thành (Cà Mau) đã phát hiện một thi thể trôi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước. Ngay sau đó, người dân hô hoán những người xung quanh đến hỗ trợ và trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể trôi trên sông Gành Hào- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt thi thể lên bờ

ẢNH: C.T.V

Chỉ ít phút sau, rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay phim, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong thời gian chờ lực lượng chức năng đến nơi, do lo ngại nước lớn khiến thi thể trôi xa, một phương tiện chở vật liệu xây dựng đang lưu thông gần đó đã đẩy thi thể vào sát bờ. 

Phát hiện thi thể trôi trên sông Gành Hào- Ảnh 2.

Người dân tập trung xem lực lượng chức năng trục vớt thi thể

ẢNH: G.B

Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương có mặt, đưa thi thể vào bờ, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra xác minh. 

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân không mặc áo, chỉ mặc quần cộc màu xanh. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy nên vẫn có khả năng nhận dạng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính của thi thể và làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên.

Tin liên quan

Đang đi đón con, bỗng phát hiện một thi thể dưới kênh

Đang đi đón con, bỗng phát hiện một thi thể dưới kênh

Người dân hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nổi dưới kênh ở đường Xuân Thới Sơn 38 (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể mạng xã hội tử vong cà mau sông Gành Hào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận