Phát hiện thi thể trôi trên sông Gành Hào

Khoảng 17 giờ ngày 13.12, người dân đi tập thể dục gần bờ sông Gành Hào, đoạn qua khóm 4, P.Tân Thành (Cà Mau) đã phát hiện một thi thể trôi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước. Ngay sau đó, người dân hô hoán những người xung quanh đến hỗ trợ và trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt thi thể lên bờ ẢNH: C.T.V

Chỉ ít phút sau, rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay phim, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong thời gian chờ lực lượng chức năng đến nơi, do lo ngại nước lớn khiến thi thể trôi xa, một phương tiện chở vật liệu xây dựng đang lưu thông gần đó đã đẩy thi thể vào sát bờ.

Người dân tập trung xem lực lượng chức năng trục vớt thi thể ẢNH: G.B

Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương có mặt, đưa thi thể vào bờ, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra xác minh.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân không mặc áo, chỉ mặc quần cộc màu xanh. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy nên vẫn có khả năng nhận dạng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính của thi thể và làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên.