Phát hiện 'thời điểm vàng' để uống cà phê

Tuy nhiên, uống cà phê vào thời điểm nào để tối ưu hóa bảo vệ tim mạch và kéo dài tuổi thọ vẫn là câu hỏi lớn.

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí y khoa European Heart Journal đã chỉ ra thời điểm tiêu thụ cà phê tốt nhất cho tim mạch và tuổi thọ.

Nghiên cứu cho thấy uống cà phê buổi sáng mang lại lợi ích cao nhất Ảnh: AI

Buổi sáng là "thời điểm vàng"

Nghiên cứu do tiến sĩ Lu Qi, Đại học Tulane (Mỹ) dẫn đầu, phân tích dữ liệu từ tổng cộng 42.188 người, đã phát hiện ra sự khác biệt đáng kinh ngạc dựa trên thời điểm uống cà phê.

Trong số những người tham gia, 36% chủ yếu uống cà phê trong buổi sáng, 16% uống cà phê trong suốt cả ngày và 48% không uống cà phê.

Kết quả nghiên cứu cho thấy uống cà phê buổi sáng mang lại lợi ích cao nhất, theo trang tin sức khỏe Health.

Cụ thể, những người uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%, so với những người không uống cà phê.

Trong khi đó, nhóm uống cà phê nhiều buổi trong cả ngày có mức giảm không đáng kể so với nhóm không uống cà phê.

Tiến sĩ Lu Qi cho biết: Kết quả cho thấy không chỉ việc có uống cà phê hay không, hay uống bao nhiêu, mà thời điểm uống cà phê trong ngày mới là điều quan trọng!

Tại sao cữ cà phê sáng là tốt nhất?

Các nhà nghiên cứu đưa ra 2 lý giải cho việc tại sao cữ cà phê sáng là tốt nhất.

Nhịp sinh học và giấc ngủ: Cà phê uống vào cuối ngày có thể làm rối loạn hoóc môn melatonin, gây mất ngủ và làm gián đoạn nhịp sinh học. Giấc ngủ kém dẫn đến huyết áp cao, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tác dụng chống viêm: Các chỉ số viêm trong máu thường đạt đỉnh điểm vào buổi sáng. Do đó, đặc tính chống viêm của cà phê có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất nếu được tiêu thụ vào thời điểm này.

Lời khuyên từ chuyên gia

Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tim mạch, tiến sĩ - bác sĩ Thomas F. Lüscher, Giám đốc Bệnh viện Royal Brompton & Harefield (Anh), cũng đồng ý với kết quả nghiên cứu và cho biết, nhiều bằng chứng hiện nay cho thấy uống cà phê, đặc biệt là vào buổi sáng, tốt cho sức khỏe. Vì vậy, hãy uống cà phê, nhưng nên uống vào buổi sáng, theo Health.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn cần cữ cà phê chiều, các chuyên gia khuyến cáo nên uống ít nhất 9 giờ trước khi đi ngủ để tránh làm gián đoạn giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.