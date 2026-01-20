Phát hiện thêm tin cực vui cho người yêu thích cà phê

Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số hợp chất mới trong cà phê có khả năng ức chế α-glucosidase - loại enzyme đóng vai trò trung tâm trong việc phân giải carbohydrate và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đường đi vào máu. Đáng chú ý, một số phân tử này thể hiện hoạt tính mạnh hơn cả Acarbose - loại thuốc trị tiểu đường thông thường, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp ngăn chặn đường huyết tăng vọt sau ăn, theo trang tin khoa học Science Daily.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một số hợp chất mới trong cà phê có khả năng ức chế α-glucosidase - loại enzyme đóng vai trò trung tâm trong việc phân giải carbohydrate và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đường đi vào máu Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Thực vật Côn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, dẫn đầu, đã sử dụng các công cụ tiên tiến để khám phá các thành phần hóa học phức tạp trong hạt cà phê Arabica rang.

Các nhà khoa học đã thiết kế một quy trình 3 bước nhằm phát hiện các este diterpene hoạt tính sinh học, ngay cả ở nồng độ cực thấp. Sau khi chiết xuất và phân tách thành 19 phần, họ đã phân lập được 3 este diterpene chưa từng được biết đến trước đây, được đặt tên là caffaldehyde A, B và C.

Tác dụng mạnh hơn thuốc điều trị thông thường

Mặc dù có thành phần axit béo khác nhau, 3 loại caffaldehyde đều cho thấy khả năng ức chế α-glucosidase đáng kể. Kết quả các phép đo chính xác cho thấy hoạt tính của chúng mạnh hơn đáng kể so với thuốc điều trị tiểu đường acarbose.

Khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm 3 este diterpene khác liên quan chặt chẽ với caffaldehyde A-C nhưng chứa các axit béo khác nhau. Đây là những chất chưa từng được báo cáo trong các cơ sở dữ liệu hợp chất hiện có.

Ý nghĩa của nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu khẳng định chiến lược phân tích tích hợp này rất hiệu quả trong việc xác định các hợp chất có ý nghĩa sinh học trong thực phẩm phức tạp như cà phê rang. Phát hiện mở ra cơ hội mới để phát triển các loại thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung từ cà phê nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và quản lý bệnh tiểu đường loại 2.

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các diterpene trên cơ thể người, theo Science Daily.