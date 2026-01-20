Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện thêm tin cực vui cho người yêu thích cà phê

Thiên Lan
Thiên Lan
20/01/2026 17:29 GMT+7

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Beverage Plant Research cho thấy cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.

Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số hợp chất mới trong cà phê có khả năng ức chế α-glucosidase - loại enzyme đóng vai trò trung tâm trong việc phân giải carbohydrate và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đường đi vào máu. Đáng chú ý, một số phân tử này thể hiện hoạt tính mạnh hơn cả Acarbose - loại thuốc trị tiểu đường thông thường, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp ngăn chặn đường huyết tăng vọt sau ăn, theo trang tin khoa học Science Daily.

Phát hiện thêm tin cực vui cho người yêu thích cà phê - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một số hợp chất mới trong cà phê có khả năng ức chế α-glucosidase - loại enzyme đóng vai trò trung tâm trong việc phân giải carbohydrate và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đường đi vào máu

Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Thực vật Côn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, dẫn đầu, đã sử dụng các công cụ tiên tiến để khám phá các thành phần hóa học phức tạp trong hạt cà phê Arabica rang.

Các nhà khoa học đã thiết kế một quy trình 3 bước nhằm phát hiện các este diterpene hoạt tính sinh học, ngay cả ở nồng độ cực thấp. Sau khi chiết xuất và phân tách thành 19 phần, họ đã phân lập được 3 este diterpene chưa từng được biết đến trước đây, được đặt tên là caffaldehyde A, B và C.

Tác dụng mạnh hơn thuốc điều trị thông thường

Mặc dù có thành phần axit béo khác nhau, 3 loại caffaldehyde đều cho thấy khả năng ức chế α-glucosidase đáng kể. Kết quả các phép đo chính xác cho thấy hoạt tính của chúng mạnh hơn đáng kể so với thuốc điều trị tiểu đường acarbose.

Khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm 3 este diterpene khác liên quan chặt chẽ với caffaldehyde A-C nhưng chứa các axit béo khác nhau. Đây là những chất chưa từng được báo cáo trong các cơ sở dữ liệu hợp chất hiện có.

Ý nghĩa của nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu khẳng định chiến lược phân tích tích hợp này rất hiệu quả trong việc xác định các hợp chất có ý nghĩa sinh học trong thực phẩm phức tạp như cà phê rang. Phát hiện mở ra cơ hội mới để phát triển các loại thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung từ cà phê nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và quản lý bệnh tiểu đường loại 2.

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các diterpene trên cơ thể người, theo Science Daily.

Tin liên quan

'Thời gian vàng' giữa tách cà phê và thuốc huyết áp

'Thời gian vàng' giữa tách cà phê và thuốc huyết áp

Cà phê được yêu thích không chỉ nhờ hương vị hấp dẫn mà còn có vô số lợi ích cho sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê Tỉnh táo tiểu đường lượng đường trong máu Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận