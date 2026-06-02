Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện từ trường trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời

Khánh An
Khánh An
02/06/2026 20:50 GMT+7

Các nhà thiên văn học tìm được bằng chứng mạnh mẽ về từ trường trên các ngoại hành tinh, bước quan trọng hướng tới việc hiểu được hành tinh nào có thể giữ được nước và duy trì sự sống.

Phát hiện từ trường trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời - Ảnh 1.

Mô phỏng một hành tinh ngoài hệ mặt trời (phải) có từ trường

ẢNH: REUTERS

Dựa trên hành vi của gió trên 7 hành tinh khí khổng lồ và nóng ở ngoài hệ mặt trời, các nhà thiên văn học vừa thu được bằng chứng mạnh mẽ nhất cho đến nay rằng các hành tinh đó cũng sở hữu từ trường như trái đất và 5 hành tinh khác trong hệ mặt trời.

Phát hiện mới, dựa trên các quan sát bằng kính viễn vọng ở Chile và bang Hawaii (Mỹ), làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về các ngoại hành tinh, khi cho thấy ít nhất một số hành tinh có chung đặc điểm quan trọng của 6 trong số 8 hành tinh trong hệ mặt trời.

Từ trường là một trường lực vô hình được tạo ra bởi sự chuyển động của vật chất dẫn điện sâu bên trong một hành tinh, tức lõi kim loại nóng chảy, kết hợp với sự quay của hành tinh.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể so sánh môi trường từ tính của các hành tinh khác, một bước quan trọng hướng tới việc hiểu được hành tinh nào có thể duy trì sự sống, giữ được nước và thậm chí có thể là nơi trú ngụ của sự sống", AFP dẫn lời nhà thiên văn học Julia Seidel thuộc Đài quan sát Côte d'Azur của Pháp cho biết.

Theo bà Seidel, từ trường đóng vai trò "rất phức tạp trong việc giữ lại khí quyển" bằng cách làm chệch hướng các hạt tích điện bắn phá các hành tinh.

Trong hệ mặt trời của chúng ta, trái đất, sao Mộc và sao Thổ có từ trường hoạt động mạnh, nhưng sao Kim và sao Hỏa thì không.

Tuy nhiên, việc đo lường chính xác những gì đang xảy ra trên các thế giới xa xôi được gọi là ngoại hành tinh là rất khó khăn.

Bằng cách hiểu được tác động của từ trường trong của các hành tinh khí khổng lồ nóng, chúng ta đang tiến gần hơn đến sự hiểu biết toàn diện về vai trò của chúng trong khí quyển hành tinh, bà Seidel kết luận.

Ban đầu, bà Seidel và các đồng nghiệp không có ý định đo từ trường, mà nghiên cứu về gió. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 7 hành tinh khí khổng lồ với nhiệt độ có thể đạt gần 2.000 độ C. Bà Seidel giải thích rằng chúng có "thành phần hoàn toàn chưa được biết đến trong hệ mặt trời của chúng ta".

Những hành tinh này nằm rất gần ngôi sao chủ đến nỗi chúng bị khóa thủy triều. Điều này có nghĩa là chúng luôn có một mặt hướng về phía ngôi sao chủ, tương tự như việc cùng một mặt của mặt trăng luôn hướng về trái đất.

Vì vậy, một mặt của những hành tinh này sẽ luôn nóng như thiêu đốt, trong khi mặt kia chìm trong đêm vĩnh cửu. Sự chênh lệch nhiệt độ cực độ này tạo ra những cơn gió rất mạnh, có vận tốc từ 7.200 đến 25.000 km/giờ, nhóm nghiên cứu phát hiện.

Tin liên quan

Một hành tinh bí ẩn đã giữ lại mặt trăng cho sao Mộc và sao Thiên Vương

Một hành tinh bí ẩn đã giữ lại mặt trăng cho sao Mộc và sao Thiên Vương

Hệ mặt trời có lẽ đã tổn thất ít nhất 1 hành tinh trong quá trình hình thành, và nghiên cứu cho thấy các mặt trăng của sao Mộc, sao Thiên Vương có thể tồn tại đến giờ này là nhờ một hành tinh bí ẩn.

Trái đất cần làm gì trước các tiểu hành tinh 'sát thủ' của thế kỷ?

Phát hiện hành tinh bốc mùi trứng thối?

Khám phá thêm chủ đề

Hành tinh Hệ mặt trời Từ trường Thiên văn học kính viễn vọng Julia Seidel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận