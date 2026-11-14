Phát hiện vạc hoa quý hiếm sau hàng chục năm vắng bóng ở Kon Tum

Sáng 14.11, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể vạc hoa quý hiếm do cơ quan chức năng giao nộp.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) tiếp nhận cá thể vạc hoa do lực lượng kiểm lâm bàn giao để chăm sóc ẢNH: X.T

Theo ông Thủy, hiện cá thể vạc hoa đang được Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc, theo dõi sức khỏe và kiểm tra nguồn gốc phân bố để xác định môi trường sống phù hợp. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, đơn vị sẽ đưa cá thể chim về khu vực sinh sống tự nhiên để tái thả.

Trước đó, ngày 13.11, anh Nguyễn Vi Nhân (ở phường Kon Tum, Quảng Ngãi) đã tự nguyện giao nộp một cá thể chim hoang dã quý hiếm cho Công an phường Kon Tum.

Anh Nguyễn Vi Nhân (thứ 2 bên từ phải qua) bàn giao cá thể vạc hoa cho cơ quan chức năng ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG KON TUM

Anh Nhân cho biết, sáng cùng ngày, khi vừa thức dậy và chuẩn bị tập thể dục, anh nghe tiếng chó sủa dồn dập xen lẫn tiếng kêu lạ phát ra từ khu vực sân vườn. Ra kiểm tra, anh bất ngờ phát hiện một cá thể chim có bộ lông sặc sỡ, hình dáng đặc biệt đang đứng trong khuôn viên nhà.

Nhận thấy cá thể chim có những đặc điểm khác thường, anh Nhân dùng điện thoại chụp ảnh rồi tìm kiếm thông tin trên internet để nhận diện.

Qua đối chiếu hình ảnh, anh nhận thấy cá thể chim có nhiều đặc điểm giống loài vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Nhân đã chủ động trình báo Công an phường Kon Tum và bàn giao cá thể chim cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể vạc hoa có sức khỏe ổn định, trọng lượng ước tính khoảng 0,5 kg.

Cá thể vạc hoa ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG KON TUM

Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm loài vạc hoa quý hiếm được ghi nhận xuất hiện trên địa bàn. Việc người dân chủ động phát hiện, trình báo và giao nộp cá thể chim quý hiếm không chỉ góp phần bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.