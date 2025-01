Phát hiện 'vũ khí' chống ung thư từ thói quen hằng ngày của nhiều người

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học từ Đại học Pretoria và Đại học Witwatersrand ở Nam Phi, phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Western Ontario (Canada) và Đại học Naples Federico II (Ý), thực hiện, đã theo dõi sức khỏe của hơn 28.248 bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu từ năm 2007 đến năm 2022. Trong đó, ung thư vú và tuyến tiền liệt chiếm đa số, với 44%.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ tập luyện của bệnh nhân trong 12 tháng trước khi được chẩn đoán ung thư với tốc độ tiến triển của bệnh.

Tập thể dục từ vừa phải đến mạnh làm giảm 27% nguy cơ ung thư tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm hơn Ảnh: AI

Trong thời gian nghiên cứu, có 34,5% ca ung thư tiến triển, với 81% số ca được cứu sống, 19% đã tử vong trước khi kết thúc nghiên cứu. Thời gian trung bình đến khi tử vong là 20 tháng và thời gian trung bình đến khi tiến triển là 7 tháng.

Mức độ hoạt động thể chất của những người tham gia được định nghĩa là vừa phải bao gồm đi bộ nhanh, đạp xe chậm, tập yoga hoặc làm vườn. Bài tập mạnh bao gồm chạy, bơi, đạp xe nhanh hoặc tập thể dục nhịp điệu.

Tập thể dục từ vừa phải đến mạnh làm giảm 27% nguy cơ ung thư tiến triển

Kết quả đã phát hiện tập thể dục từ vừa phải đến mạnh làm giảm 27% nguy cơ ung thư tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm hơn, so với không tập.

Thậm chí, tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp giảm 16% nguy cơ ung thư tiến triển, theo trang tin y khoa News Medical.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu đã phát hiện tập thể dục trước khi mắc ung thư giúp giảm đáng kể nguy cơ tiến triển và tử vong trong vòng 5 năm kể từ khi phát bệnh.

Tập thể dục vừa phải đến mạnh mẽ trước khi phát hiện ung thư giúp giảm đến 47% nguy cơ tử vong do bệnh Ảnh: Freepik

Cụ thể, tập thể dục vừa phải đến mạnh mẽ trước khi phát bệnh giúp giảm đến 47% nguy cơ tử vong do ung thư. Và ngay cả tập thể dục nhẹ trước khi phát bệnh cũng giúp giảm đến 33% nguy cơ tử vong do ung thư, so với không tập, theo News Medical.

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Jon Patricios, Phó giáo sư tại Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi, dẫn đầu, đã kết luận: Tập thể dục mang lại lợi ích đáng kể trong việc ngăn ngừa bệnh tiến triển và giảm tỷ lệ tử vong cho người mắc ung thư.

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng tập thể dục có thể giúp cơ thể chuẩn bị chống lại ung thư bằng cách tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên.

Tập thể dục cũng có thể làm giảm nguy cơ tiến triển của các loại ung thư liên quan đến nội tiết tố như ung thư vú và tuyến tiền liệt bằng cách cải thiện khả năng điều hòa estrogen và testosterone.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng nên khuyến khích mọi người tham gia vào hoạt động thể chất không chỉ để ngăn ngừa ung thư mà còn để giảm thiểu nguy cơ ung thư tiến triển.