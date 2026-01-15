Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phạt người đăng tin sai sự thật vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại

Gia Bách
Gia Bách
15/01/2026 13:00 GMT+7

Một người ở Cà Mau bị xử phạt hành chính vì lan truyền thông tin sai sự thật liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Ngày 15.1, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.Đ. (31 tuổi, ở ấp Cống Đá, xã Phú Tân, Cà Mau) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau.

Trước đó, ngày 2.1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm tại ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Phạt người đăng tin sai sự thật vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại - Ảnh 1.

Người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc phát hiện vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại

ẢNH: CTV

Tuy nhiên, trong khi quá trình điều tra đang được tiến hành, ngày 3.1, sau khi đi dự đám tang nạn nhân, L.Q.Đ đã đăng tải trên mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật liên quan tới "các hung thủ". Những thông tin này hoàn toàn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, mang tính suy đoán cá nhân, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời phát hiện bài viết, mời L.Q.Đ lên làm rõ. Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận toàn bộ nội dung đăng tải là do tự suy đoán, không có căn cứ, không kiểm chứng từ nguồn tin chính thống và nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt L.Q.Đ 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân

Từ vụ việc nam thanh niên đăng tin sai sự thật vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không suy diễn, thêu dệt hoặc lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, án mạng, tai nạn hay vấn đề nhạy cảm.

Khám phá thêm chủ đề

bé gái 13 tuổi bị sát hại cà mau tin giả tin đồn thất thiệt xử phạt hành chính
