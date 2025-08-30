Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phạt người phao tin giả cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh vì không mua chỗ
Video Thời sự

Phạt người phao tin giả cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh vì không mua chỗ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/08/2025 18:50 GMT+7

Ngày 27.8.2025, một video sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được vào xem diễu binh đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng làm rõ sự việc và xử lý nam thanh niên đăng tải thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự của lực lượng chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh và làm việc với người cựu chiến binh, thân nhân đi cùng và các bên có liên quan. Theo thông tin xác minh, chiều tối 27.8.2025, người cựu chiến binh được thân nhân đưa đi xem buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành.

Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, người cựu chiến binh có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, nhưng lực lượng chức năng đã hướng dẫn gia đình người cựu chiến binh đi khoảng 90 m đến khu vực có ghế ngồi ưu tiên, giúp người cựu chiến binh có thể xem tốt hơn.

Xử lý người phao tin giả cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh vì không mua chỗ

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định nam thanh niên đăng tải video sinh năm 2005, trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Nam thanh niên khai nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật vì mâu thuẫn cá nhân với một người phụ nữ trong video, dẫn đến việc suy diễn rằng người cựu chiến binh không được vào xem. Sau khi nhận ra sai phạm, nam thanh niên đã gỡ bỏ nội dung và gửi lời xin lỗi những người có liên quan, đặc biệt là lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và BTC lễ kỷ niệm.

Từ góc nhìn trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn cảnh buổi tổng duyệt A80 tại Quảng trường Ba Đình hiện lên đầy khí thế. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ diễu hành qua lễ đài, từng đội hình di chuyển đồng bộ, hoành tráng chuẩn bị cho ngày 2.9.

