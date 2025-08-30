Phạt người phao tin giả cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh vì không mua chỗ

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh và làm việc với người cựu chiến binh, thân nhân đi cùng và các bên có liên quan. Theo thông tin xác minh, chiều tối 27.8.2025, người cựu chiến binh được thân nhân đưa đi xem buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành.

Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, người cựu chiến binh có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, nhưng lực lượng chức năng đã hướng dẫn gia đình người cựu chiến binh đi khoảng 90 m đến khu vực có ghế ngồi ưu tiên, giúp người cựu chiến binh có thể xem tốt hơn.

Xử lý người phao tin giả cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh vì không mua chỗ

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định nam thanh niên đăng tải video sinh năm 2005, trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Nam thanh niên khai nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật vì mâu thuẫn cá nhân với một người phụ nữ trong video, dẫn đến việc suy diễn rằng người cựu chiến binh không được vào xem. Sau khi nhận ra sai phạm, nam thanh niên đã gỡ bỏ nội dung và gửi lời xin lỗi những người có liên quan, đặc biệt là lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và BTC lễ kỷ niệm.