Phát thải ròng bằng 0 để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề toàn cầu, thách thức không biên giới đối với toàn nhân loại, thậm chí còn đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và rất khốc liệt. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, phải có giải pháp thích ứng hiệu quả. Riêng trong năm 2025, Việt Nam gánh chịu hậu quả của 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới làm 420 người chết, 730 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 100.000 tỉ đồng.

Theo Thủ tướng, những mất mát vừa qua là lời cảnh báo, là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có tiến trình thực hiện các cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26 để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông… đang là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26 ẢNH: TTXVN

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao cho hay, nhiệm kỳ 2021- 2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, trong đó riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước đó. Trong đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 24 nước; đến nay số lượng đối tác có quan hệ từ mức Đối tác toàn diện trở lên là 42 nước; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có toàn bộ các quốc gia thành viên LHQ. Lần đầu tiên Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và nhiều nước G20.

Đồng thời, Việt Nam đã ký thêm 2 FTA với UAE và với Israel, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục 930 tỉ USD so với mức 545 tỉ USD của năm 2020. Nhấn mạnh các quan điểm trong việc ký kết, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế.