Phạt thẳng tay để chấm dứt tình trạng 'ma men' cầm lái

Các ý kiến gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên có điểm chung nổi bật là mong muốn siết chặt xử lý để đảm bảo an toàn giao thông lâu dài.

Làm nghiêm để giữ an toàn từ gốc

Bạn đọc (BĐ) Phdhoa nhận xét: "Nói chung tai nạn giao thông có rất nhiều nguyên nhân nhưng liên quan rượu bia là nguyên nhân chính. Phải xử lý thật nghiêm". Quan điểm này cũng được BĐ Nguyễn Văn Cường chia sẻ khi bày tỏ: "Ủng hộ CSGT làm mạnh tay không chỉ dịp tết, không để tai nạn xảy ra".

Lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: HỮU HƯNG

Không ít ý kiến nhìn nhận việc lực lượng chức năng ra quân ngay từ những ngày đầu năm là cần thiết. BĐ Mai Phương viết: "Ra quân ngay từ mùng 1 như vậy mới răn đe được", còn BĐ Lê Hoàng đề nghị: "Phải làm gắt ngay đầu năm để mọi người sợ mà chừa". Theo BĐ Đỗ Mạnh, "làm nghiêm mới giảm tai nạn, không thể xuề xòa".

Nhiều BĐ cũng bày tỏ lo ngại trước thực trạng số trường hợp vi phạm vẫn cao dù mức phạt đã tăng mạnh. BĐ Hoàng An nhận định: "Tăng hơn 50% là quá nhiều". BĐ Văn Tài chia sẻ: "Số liệu đọc mà giật mình", còn BĐ Minh Tuấn thắc mắc: "Phạt nặng vậy mà vẫn tăng thì khó hiểu thật".

Từ thực tế đó, một số ý kiến đề xuất cần nâng mức chế tài với những trường hợp cố ý hoặc có nguy cơ dẫn đến thiệt hại khôn lường. Như trường hợp một người không có bằng lái, có nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển xe khách đường dài chở 41 hành khách (Thanh Niên đã thông tin), BĐ Hoàng Dũng nhấn mạnh: "Không thể chỉ phạt hành chính", còn BĐ Thành Đạt cho rằng: "Đây là hành vi gây nguy hiểm cho hàng chục người, phải xử thật nặng".

"Nên áp dụng cơ chế cộng dồn điểm vi phạm nồng độ cồn. Ai tái phạm nhiều lần trong thời gian ngắn thì mức xử lý phải tự động tăng lên theo thang điểm. Cách này phân biệt rõ người lỡ vi phạm với người cố tình tái diễn hành vi", BĐ Dương Nhật Khôi đề xuất.

Không chỉ xử phạt, cần thay đổi hành vi

Bên cạnh các đề nghị cơ quan chức năng xử lý mạnh tay, nhiều BĐ hướng đến giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm an toàn giao thông. BĐ Trần Hữu Nam đề xuất công khai danh tính người vi phạm trong một thời gian nhất định, vì "có biện pháp làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mới thực sự khiến họ suy nghĩ". BĐ Minh Phương Lê thì cho rằng ngoài phạt tiền, nên buộc người vi phạm tham gia lớp học bắt buộc về an toàn giao thông để giáo dục lại nhận thức.

BĐ Nguyễn Văn Tài đề nghị áp dụng thiết bị khóa khởi động xe nếu phát hiện có nồng độ cồn, buộc người từng vi phạm phải gắn thiết bị này trong thời gian nhất định. BĐ Hồng Anh 92 kiến nghị cần "tăng cường kiểm tra lưu động vào buổi tối và rạng sáng", còn BĐ Bùi Quốc Thịnh nêu ý kiến phạt theo tỷ lệ thu nhập để tạo sức răn đe thực chất.

Ở góc độ xã hội, BĐ Lê Thanh Duy nhắc đến trách nhiệm của người thân và bạn bè: "Nếu thấy người thân đã uống mà vẫn cầm chìa khóa xe, phải ngăn lại". Tương tự, Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ: chủ quán nhậu cũng nên khuyên khách gọi taxi khi đã uống rượu bia, bởi "lợi nhuận không thể đặt trên sự an toàn".

BĐ Anh Ba Sài Gòn nêu kinh nghiệm phân công người không uống rượu để lái xe, coi đó là "chuyện ý thức tập thể". BĐ Võ Kim Liên, tự nhận là "người làm trong ngành y", kể lại những ca tai nạn thương tâm do rượu bia và khuyến cáo "nếu từng chứng kiến, nhiều người sẽ không còn chủ quan".

Một số BĐ phân tích tâm lý của nhiều người vi phạm thường sai lầm khi "trông chờ được bỏ qua dịp lễ tết", "chắc gì gặp CSGT", thậm chí có người coi việc bị phạt như "chuyện xui rủi chứ không phải sai phạm". Tuy nhiên, như BĐ Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: "Không thể biện minh khi đã có quy định rõ ràng. Uống thì đừng lái, đơn giản vậy thôi". BĐ Sơn Trần Quang đồng quan điểm: "Đã quy định rồi thì phải chấp hành". Trong khi đó, Văn Hùng nhấn mạnh tính tự giác là "vì an toàn của mình và người khác".