8 ngày tết, CSGT Quảng Ngãi xử phạt hơn 1.100 trường hợp vi phạm giao thông

Hải Phong
Hải Phong
22/02/2026 06:42 GMT+7

Trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Quảng Ngãi đã xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm giao thông, phạt gần 6,4 tỉ đồng.

Tối 21.2, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 14 - 21.2 (tức từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 5 tết), toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết và 2 người bị thương.

8 ngày tết, CSGT Quảng Ngãi xử phạt hơn 1.100 trường hợp vi phạm giao thông- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra nồng độ cồn

ẢNH: T.H

Trong thời gian trên, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, tiến hành kiểm tra các loại phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là gần 6,4 tỉ đồng.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hàng chục trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe đối với hàng trăm trường hợp. Đồng thời, tạm giữ 608 phương tiện để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, qua triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT đã phát hiện và xử lý 546 trường hợp vi phạm. Đây tiếp tục là một trong những lỗi chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm dịp tết, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực trung tâm đông dân cư đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui xuân, đón tết của người dân.

