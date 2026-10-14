Phạt tiền người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng công an xã

Ngày 14.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Bình Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.B (ở thôn Quang Trung, xã Bình Sơn) vì có hành vi tự ý chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của công an xã, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận thông tin của lực lượng chức năng.

Công an xã Bình Sơn làm việc với người đàn ông chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an xã ẢNH: CÔNG AN XÃ BÌNH SƠN

Theo kết quả xác minh, trước đó, ông B. vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến trên internet và liên tục nhận được các cuộc gọi yêu cầu thanh toán nợ gốc, lãi từ các chủ nợ.

Thay vì trực tiếp giải quyết nghĩa vụ tài chính, ông B. sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi để điều hướng các cuộc gọi đòi nợ đến số điện thoại đường dây nóng trực ban của Công an xã Bình Sơn.

Hành vi này khiến đường dây trực ban của công an xã liên tục nhận các cuộc gọi không liên quan, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của người dân, đồng thời cản trở công tác điều hành, xử lý các tình huống khẩn cấp tại địa phương.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Sơn xác minh và ra quyết định xử phạt ông B. với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật.

Mức phạt được áp dụng theo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Sơn khuyến cáo người dân thận trọng khi vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo trên mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lợi dụng dịch vụ viễn thông để gây cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp.