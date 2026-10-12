Tài xế phóng ô tô ngược chiều trên cao tốc bị CSGT xử phạt gần 40 triệu

Thông tin từ fanpage của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 mới đây đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô màu đỏ chạy ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về vụ việc, lực lượng CSGT xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã tiến hành kiểm tra, tra cứu thông tin chủ phương tiện, đồng thời yêu cầu người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ.

Kinh hoàng ô tô con phóng "như tên bắn", chạy ngược chiều cao tốc - Video: Cục CSGT

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 18A-134.xx là anh N.H.L. Ngày 7.10, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Đây cũng chính là vụ việc từng được Báo Thanh Niên phản ánh trong bài viết "Kinh hoàng ô tô con phóng như 'tên bắn', chạy ngược chiều cao tốc". Cụ thể, khoảng 14 giờ 29 phút ngày 6.10, trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua địa bàn xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, camera hành trình của một ô tô đang di chuyển theo hướng từ Ninh Bình về Thanh Hóa bất ngờ ghi lại cảnh một ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều.

Đáng nói, tài xế chiếc xe này không chỉ đi sai chiều lưu thông mà còn di chuyển với tốc độ khá cao ngay trên làn đường sát dải phân cách giữa. Tình huống khiến những người trên ô tô gắn camera hành trình giật mình. Tài xế xe này cùng một số phương tiện khác phải đánh lái sang phải để tránh nguy cơ xảy ra va chạm trực diện.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi hành vi lái ô tô ngược chiều trên cao tốc không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của các phương tiện khác.

Tình huống tài xế liều lĩnh phóng ô tô ngược chiều trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan đến vụ việc, theo điểm đ, khoản 11, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc (trừ xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) sẽ bị phạt tiền 30 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế vi phạm còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn đối đầu với hậu quả nghiêm trọng. Khi lưu thông trên cao tốc, nếu đi nhầm đường hoặc bỏ lỡ lối ra, tài xế cần tiếp tục di chuyển đúng chiều đến nút giao phù hợp để chuyển hướng, tuyệt đối không quay đầu, lùi xe hoặc chạy ngược chiều.