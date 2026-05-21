Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc vì tài xế... chưa tỉnh ngủ

Ngày 21.5, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính một tài xế xe tải về hành vi chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) theo hướng bắc - nam đã bị một phen hú vía khi chứng kiến chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 29H - 996.86 chạy ngược chiều, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các phương tiện đang lưu thông đúng luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã triển khai tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tổ chức phương án đón lõng, dừng phương tiện vi phạm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế Phạm Minh Đ. (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Sơn La) là người trực tiếp điều khiển xe vi phạm.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 lập biên bản xử phạt tài xế xe tải ẢNH: TÂN KỲ

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Đ. phân trần đầu giờ sáng 21.5, sau khi dừng nghỉ tại trạm dừng nghỉ ở Km534+310 (thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) thì lên xe, tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, do đầu óc vẫn còn trong trạng thái "chưa tỉnh ngủ", thay vì rẽ đúng lối để lưu thông theo hướng bắc - nam, tài xế Đ. đã mất tập trung và điều khiển xe tải chạy ngược chiều.

Tài xế Đ. cũng bày tỏ sự hối hận và nhận thức được hành vi của mình là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế Đ. Kết quả cho thấy, tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích.

Căn cứ hành vi của tài xế Đ., Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc. Với lỗi vi phạm này, tài xế Đ. bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.