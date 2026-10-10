Lái xe đường dài, chọn cao tốc hay quốc lộ?

Với những chuyến đi dài khoảng 400 - 500 km trở lên, tài xế thường đứng trước hai lựa chọn ưu tiên cao tốc để rút ngắn thời gian hoặc đi quốc lộ nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng đường bộ. Nếu chỉ nhìn vào tiền phí, quốc lộ thường có lợi thế hơn. Tuy nhiên, khi tính thêm thời gian di chuyển, mức độ mệt mỏi và đặc điểm giao thông, phương án ít tốn chi phí sử dụng đường bộ chưa chắc đã tối ưu nhất.

Cao tốc có lợi thế lớn về tốc độ trung bình

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại đường không chỉ nằm ở tốc độ tối đa, mà ở khả năng duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài. Trên nhiều tuyến cao tốc, ô tô có thể duy trì tốc độ 90 - 120 km/giờ, tùy từng đoạn và hệ thống biển báo. Đồng thời, cao tốc được tổ chức giao thông với các nút giao, kiểm soát điểm ra - vào, không cho xe máy, xe gắn máy hay người đi bộ lưu thông.

Cao tốc là tuyến đường giúp tài xế duy trì tốc độ ổn định liên tục trong khoảng 90 - 120 km/giờ ẢNH: CHÍ TÂM

Nhờ đó, tài xế ít phải giảm tốc vì xe từ đường nhánh nhập vào, đèn tín hiệu, khu dân cư hoặc các điểm giao cắt. Khi hành trình kéo dài hàng trăm kilomet, việc duy trì tốc độ ổn định tạo ra chênh lệch đáng kể về tổng thời gian di chuyển.

Trong khi đó, trên quốc lộ, tốc độ của ô tô con thay đổi tùy loại đường và khu vực. Ngoài khu đông dân cư, tốc độ tối đa phổ biến ở mức 80 - 90 km/giờ. Khi vào khu đông dân cư, giới hạn thông thường giảm còn 50 - 60 km/giờ, chưa kể những đoạn có biển báo tốc độ thấp hơn.

Ngoài ra, tài xế còn phải chủ động giảm tốc khi đi qua khu vực chợ, trường học, nơi giao nhau hoặc những đoạn đường có mật độ phương tiện cao.

Có thể hình dung đơn giản, nếu duy trì tốc độ trung bình 100 km/giờ, quãng đường 400 km về lý thuyết mất khoảng 4 giờ. Nếu tốc độ trung bình chỉ còn 60 km/giờ, thời gian tăng lên khoảng 6 giờ 40 phút. Đây không phải thời gian thực tế của một hành trình nhưng cho thấy chênh lệch tốc độ trung bình có thể tích khiến thời gian di chuyển lâu hơn đáng kể.

Quốc lộ đòi hỏi tài xế xử lý nhiều tình huống hơn

So với cao tốc, quốc lộ có mức độ phức tạp giao thông, dòng phương tiện cao hơn. Nhiều tuyến quốc lộ vẫn khai thác theo hình thức giao thông hỗn hợp. Ô tô có thể phải di chuyển cùng xe máy, xe tải, xe khách và nhiều phương tiện tốc độ thấp hơn. Tài xế thường xuyên gặp xe từ đường nhánh nhập vào, xe quay đầu, rẽ trái, xe khách dừng đón trả khách hoặc người đi bộ qua đường.

Nhiều tài xế thường dễ mất tập trung, buồn ngủ khi chạy xe liên tục trên cao tốc ẢNH: CHÍ TÂM

Điều này không có nghĩa quốc lộ luôn nguy hiểm hơn cao tốc, nhưng số tình huống dẫn đến việc đi chậm sẽ nhiều hơn. Tài xế phải luôn quan sát, xử lý liên tục, đồng thời tăng, giảm tốc thường xuyên... khiến hành trình kéo dài, tập trung cao độ và mệt mỏi hơn so với đi cao tốc.

Ngược lại, cao tốc giúp giảm đáng kể các tình huống giao cắt. Tuy nhiên, đường rộng, ít giao cắt và tốc độ ổn định trong thời gian dài cũng dễ tạo tình huống lơ là, mất cảnh giác... thậm chí dễ gây buồn ngủ. Vì vậy, nghỉ ngơi hợp lý vẫn là yếu tố quan trọng, đặc biệt với hành trình kéo dài nhiều giờ.

Trên thực tế, phương án tối ưu đôi khi không phải chọn tuyệt đối một trong hai, mà kết hợp cả cao tốc và quốc lộ, ưu tiên cao tốc ở những đoạn dài và sử dụng quốc lộ ở phần đầu, cuối hành trình hoặc nơi cần dừng, nghỉ một cách linh hoạt.