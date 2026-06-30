Phạt tới 100 triệu đồng khi vi phạm cung cấp thông tin về thuế, hóa đơn

Dự thảo bổ sung xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế với mức cao nhất từ 50 đến 100 triệu đồng. Mức phạt này đối với một trong những hành vi không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên.

Phạt 100 triệu đồng không cung cấp thông tin sau 15 ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên.

Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, dự thảo còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đối với các hành vi cung cấp thông tin không chính xác/không đầy đủ hoặc hành vi không cung cấp thông tin sau 15 ngày,.

Việc bổ sung các mức phạt này nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), đảm bảo tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.